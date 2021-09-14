زاناردي: معرفتي بـ«النصر» تصب في مصلحة خورفكان

المصدر: خورفكان - محمد فضل

أكد البرازيلي كايو مدرب خورفكان أن فريقه في حاجة ملحة للفوز بالنقاط الثلاث والعودة بالعلامة الكاملة من ملعب النصر، وذلك من أجل الوصول إلى فرق وسط ترتيب الجدول.

ووصف زاناردي مواجهة العميد يوم الخميس المقبل ضمن الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، بالمهمة الصعبة في ذات الوقت وتحتاج إلى تركيز عال من قبل لاعبي الفريق، مشيراً إلى أن لاعبي النسور في قمة الجاهزية وسيقدمون ما بوسعهم من أجل تحقيق «النصر» على العميد، ونعد الجمهور بأن اللاعبين سيبذلون ما بوسعهم من أجل إرضائهم.

ونوّه المدرب إلى أنه على دراية تامة بنادي النصر وبلاعبي الفريق، وربما تساعده خبرته في هذا الشأن على إنجاز المهمة، وبالتأكيد فإن كل هذه الميزات تصب في مصلحة فريقي، لكن أعود وأقول بأن لكل مباراة ظروفها، وأتمنى أن يقف الحظ معنا.

بدوره قال لاعب خورفكان يوسف العامري بأنهم يحترمون النصر لكننا في ذات الوقت واثقون من قدرتنا على تحقيق الفوز، مشيراً إلى أنه وبقية زملائه اللاعبين على أهبة الاستعداد لتقديم مباراة جيدة، ونسعى إلى إسعاد جماهير النسور وتحقيق الفوز الأول في الدوري على العميد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز