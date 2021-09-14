الشارقة والوحدة قمة إماراتية بنكهة آسيوية الليلة

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم ، أبوظبي - محمد صادق

يشهد استاد الشارقة في التاسعة من مساء اليوم، مواجهة إماراتية بين الشارقة والوحدة في دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، وتبدو الحظوظ متساوية، والكفة متوازنة بين الفريقين، وبغض النظر عن المتأهل، فقد ضمنت الإمارات مقعداً في الدور ربع النهائي لأول مرة منذ عام 2017، وتعد مواجهة الوحدة والشارقة في دوري أبطال آسيا، حدثاً فريداً، لكونها المرة الأولى التي يلتقي فيها الفريقان في البطولة القارية، وثالث مواجهة إماراتية في تاريخ البطولة القارية، بعد مباراة العين والجزيرة في دور الـ 16 لنسخة عام 2014، وفاز بها العين في على الجزيرة ذهاباً وإياباً بالنتيجة نفسها ٢-١، ولقاء شباب الأهلي والعين في الدور ذاته في نسخة عام 2015، وتأهل شباب الأهلي بنتيجة المباراتين.

جاءت استعدادات الشارقة، من خلال خوضه 3 جولات بالدوري، الذي يتشارك فيه الصدارة مع العين، بالعلامة الكاملة «9 نقاط»، واطمأن الجهاز الفني على جاهزية كايو لوكاس ولوان بيريرا ومالانغو، وفي المقابل، يطمح الوحدة للتأهل إلى ربع النهائي أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه، بعد عامي 2004 و2007، ويسعى إلى رقم تاريخي في مشاركاته في دوري الأبطال، بتحقيق الفوز في 5 مباريات متتالية، بعد أن فاز في آخر 4 لقاءات على التوالي بدور المجموعات في النسخة الحالية، مثلما فعل في نسخة عام 2019، إضافة إلى محاولة الحفاظ على نظافة شباكه، ليعادل رقمه الذي حققه في 2004، بشباك نظيفة في 4 مباريات متتالية.

ويدخل الوحدة مواجهة الشارقة، بعد أداء غير مقنع في الدوري، بتعادله في الجولتين الثانية والثالثة، ويفتقد الفريق جهود إسماعيل مطر للإيقاف 3 مباريات، بعقوبة انضباطية من الاتحاد الآسيوي، على خلفية طرده في مباراة الوحدة والريان بدور المجموعات، كما يغيب عبد الله حمد للإنذار الثاني، بينما يستعيد الفريق خليل إبراهيم، والسوري عمر خريبين، بعد تعافيهما من الإصابة، فيما يخوض البرازيلي بيدرو أول لقاءاته الآسيوية.

يدير المباراة طاقم تحكيم بحريني، بقيادة نواف شكر الله، ويعاونه محمد جعفر وعبد الله صالح، وعمار محفوظ حكماً رابعاً.

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