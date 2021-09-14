«الانضباط» تعتمد خسارة الإمارات أمام الظفرة

المصدر: (دبي - العوضي النمر)

قررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة أمس خسارة فريق الإمارات من الظفرة بدوري المحترفين 0 - 3 لإشراكه لاعباً بشكل غير قانوني، وتقرر تغريم نادي رأس الخيمة 100 ألف درهم لانسحابه من تصفيات الكأس الغالية ودوري «الأولى»، وتغريم حسين سهيل مدير فريق الجزيرة 10 آلاف درهم، ومنعه من مرافقة فريقه مباراتين للتدخين في الملعب.

وبسبب التصريحات المسيئة لقضاة الملاعب، قررت اللجنة منع إيسايلا، مدرب بني ياس من مرافقة فريقه مباراة، وتغريمه 40 ألف درهم، وإيقاف ماجد ناصر «شباب الأهلي» مباراة، وتغريمه 40 ألف درهم، وقررت اللجنة خسارة مسافي لمباراته مع البطائح، وسيتي لمباراته مع التعاون بتمهيدي الكأس الغالية بنتيجة 0 - 3 لإشراكهما لاعبين بشكل غير قانوني.

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