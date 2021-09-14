جواو فيكتور يقدم أوراق اعتماده مع الجزيرة

المصدر: متابعة - أحمد عيسى

قدم البرازيلي جواو فيكتور الوافد الجديد للجزيرة أوراق اعتماده مع «فخر أبوظبي» بعد 3 جولات من انطلاق «دوري أدنوك للمحترفين» والتي ظهر فيها جميعاً، وأكد أنه إضافة للفريق من خلال المستوى الذي قدمه والإمكانات الفنية العالية التي يتمتع بها.

ونجح فيكتور، الذي انضم إلى الكشوف أخيراً قادماً من نادي فولفسبورج الألماني حتى منتصف 2023، في انتزاع ثقة مدربه الهولندي مارسيل كايزر الذي دفع به بديلاً في أول مباراة أمام الظفرة عند الدقيقة 58، وبعد نزوله أرضية الملعب بعشر دقائق تمكن من إحراز هدفه الأول مع فريقه الجديد، وفي المواجهة الثانية أمام اتحاد كلباء دفع به كايزر في الدقيقة 58 أيضاً وقدم اللاعب مستوى مقنعاً، أجبر به كايزر على وضعه أساسياً في تشكيلة مباراة النصر الأخيرة بالجولة الثالثة.

وقدم الوافد الجديد لـ«دوري أدنوك للمحترفين» مستوى متميزاً أمام العميد وشكل خطورة كبيرة على مرمى عبدالله التميمي وهدده في غير كرة وعانده الحظ في معانقة الشباك في إضافة هدفه الثاني ولكنه كان عنصراً مؤثراً في تحقيق الفوز من خلال المستوى المتميز، الذي قدمه والجهد الكبير الذي بذله وحصل به على إشادة خاصة من مدربه مارسيل كايزر.

وعلى الرغم من الفترة الزمنية القصيرة للجناح البرازيلي مع فخر أبوظبي وظهوره في 3 مواجهات فقط، فإنه أثبت عملياً نجاح صفقة التعاقد معه وأنه يمتلك الكثير الذي يمكن أن يقدمه في مشواره المقبل مع الفريق.

ونتيجة تألقه في المباريات السابقة فقد حظي جواو فيكتور بإشادة واسعة من جماهير النادي التي استبشرت خيراً بمقدمه وترى فيه لاعب المستقبل الذي يمكنه أن يساهم مع زملائه اللاعبين في المحافظة على لقب بطولة الدوري وتحقيق المزيد من النجاحات محلياً والتألق خارجياً.

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