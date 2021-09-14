«المحترفين» تطلق المرحلة الثالثة لبرنامج بناء المهارات

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

أطلقت رابطة المحترفين الإماراتية الأسبوع الماضي المرحلة الثالثة من برنامج بناء المهارات التعليمية لموظفي أندية الرابطة، الذي تنظمه الرابطة سنوياً بهدف تأهيل العاملين في كرة القدم من الجوانب كافة، والارتقاء بجميع العناصر، وتحديداً الكوادر البشرية والاستثمار فيها والسعي لتطويرها لتحقيق الغايات المنشودة وفق استراتيجية 2020 - 2030.

وستقام المرحلة الحالية من البرنامج لعام 2021، مدة ثمانية أسابيع متتالية، وستكون مخصصة لمديري التسويق التجاري في الأندية المحترفة.

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