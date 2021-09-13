الجنيبي: الوحدة والشارقة سفيران للكرة الإماراتية في آسيا

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

تمنى عبد الله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، التوفيق لفريقي الشارقة والوحدة، في المواجهة المرتقبة بينهما، لحساب الدور الثاني في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، معبراً عن ثقته بقدرة الفريقين على تقديم أداء فني، يعكس المستوى الذي يجعل الفريقين سفيرين للكرة الإماراتية في آسيا، ويضع دوري أدنوك للمحترفين في مصاف المقدمة للدوريات الآسيوية المحترفة.

وأكد الجنيبي أن الأمنيات كانت بعدم خوض الفريقين لتلك المواجهة المبكرة في بداية الأدوار الإقصائية بدوري أبطال آسيا، انسجاماً مع التطلعات الرامية إلى وصول أحد الفريقين إلى أبعد نقطة ممكنة في النسخة الحالية من دوري الأبطال، عطفاً على ما قدماه من أداء قوي ونتائج مميزة، خلال دور المجموعات، وتأهلا عنه بجدارة واستحقاق.

دعم

وأشار الجنيبي إلى أن رابطة المحترفين الإماراتية، حرصت على توفير الدعم اللازم لجميع أنديتنا المشاركة في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، وذلك إيماناً منها بأنهم سفراء الكرة الإماراتية ودوري أدنوك للمحترفين على الصعيد الآسيوي في بطولة لها أهميتها، وأضاف: كلنا ثقة بقدرة فرقنا على الوجود المتتالي في الأدوار الحاسمة، كما عهدناها في النسخ السابقة للبطولة.

واختتم الجنيبي بالتأكيد على أهمية إقامة هذه المباراة في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي كانت رائدة في تجاوز جائحة فيروس «كورونا»، وعودة الجماهير إلى المدرجات بكل أمان، وإجراءات احترازية صحية، تضمن سلامة الجميع، ونجحت في استضافة العديد من المباريات؛ سواء في البطولة ذاتها أو في منافسات أخرى، عكست قدرات دولتنا الكبيرة في التعامل مع الجائحة وتخطي آثارها.

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