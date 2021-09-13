عملية جراحية للمحرمي في ألمانيا

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

يغادر حسن المحرمي مدافع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ونادي بني ياس، اليوم، إلى ألمانيا للخضوع إلى عملية الرباط الصليبي في الركبة اليسرى، الاربعاء المقبل على يد البروفيسور بونتش، ويبدأ بعدها العلاج الطبيعي، وكان اللاعب تعرض للإصابة في الرباط الصليبي في التدريبات مع المنتخب الوطني قبل مباراتي لبنان وسوريا بتصفيات المونديال.

وتعد الإصابة الأخيرة الثانية للاعب، وكان تعرض للإصابة بالرباط الصليبي في الركبة اليمنى، نوفمبر 2019 وغاب بسببها عن الملاعب فترة قبل عودته الموسم الماضي، ونجاحه في حجز مكانه كأحد العناصر الأساسية في تشكيلة خط دفاع «السماوي».

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