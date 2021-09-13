العنبري: نحترم الوحدة والشارقة جاهز لمنازلته

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

أكد عبدالعزيز العنبري المدير الفني لفريق الشارقة، جهوزية فريقه لمواجهة الوحدة رغم قصر فترة الإعداد التي تفصل بين موعد المباراة «مساء الثلاثاء» ومباراة الشارقة الجمعة الماضية أمام الوصل في دوري أدنوك، مؤكداً احترامه الكامل للوحدة فريقاً كبيراً وصاحب خبرة وتجارب في بطولة آسيا.

وأكد العنبري أن فريقه يدخل المباراة بصفوف مكتملة وليست هناك غيابات في القائمة، مشيداً بالظهور الجيد للاعبين الجدد الذين انضموا للشارقة في الانتقالات الصيفية وتحديداً الثنائي الأجنبي الكونغولي بين مالانغو والبرازيلي برنارد، إضافة لبقية العناصر من الأجانب أو المواطنين موضحاً أن فريقه يتميز بالجماعية.

وقال تفصيلاً: عملنا على تجهيز اللاعبين بصورة جيدة، وأتمنى أن نظهر بشكل جيد، ونقدم مباراة ترضي طموحات جماهير الفريق، نتوجها بالفوز والذهاب للدور ربع النهائي للبطولة الآسيوية، نحترم منافسنا الوحدة وهو فريق كبير وصعب بالرغم من عدم نتائجه الإيجابية في الدوري، إلا أنه يمتلك خبرة كبيرة في اللعب ببطولة دوري أبطال آسيا، ولذلك علينا أن نكون أكثر جهوزية للفوز عليه، وأن نعمل بجد لتحقيق هذا الهدف، وأنا سعيد بكون أن فريقاً إماراتياً سيذهب لدور الثمانية في دوري أبطال آسيا 2021.

وأضاف العنبري: علينا أن نستفيد من الجوانب الإيجابية لمباراتنا الأخيرة في الدوري مع الوصل، من دون أن تكون هناك مبالغة في الفرحة بالانتصار حتى لا يحدث تراخٍ في مباراتنا أمام الوحدة.

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