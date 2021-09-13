كلباء يجدد عقد الرعاية مع إيبكو وكالتكس للزيوت

المصدر: كلباء – محمد فضل

أعلنت شركة كرة القدم بنادي اتحاد كلباء، عن تجديد عقد الرعاية الرسمية للعام الثالث توالياً مع شركة كالتكس العالمية، وإيبكو للزيوت لرعاية الفريق الأول في مسابقات رابطة المحترفين الإماراتية لكرة القدم للموسم الرياضي 2021 -2022.

وتم توقيع عقود الرعاية ظهر أمس، بحضور الشيخ سعيد بن صقر القاسمي رئيس النادي، وعلي كانو اللوغاني رئيس شركة الكرة، بالإضافة إلى راشد أميري مدير عام شركة إيبكو للزيوت، ودوغلاس رانكين مدير كالتكس في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وعدد من أعضاء إدارة النادي ولاعبي الفريق الأول التوغولي بينال مالابا والحارس جمال عبد الله، وأثنى الشيخ سعيد القاسمي، على التعاون المستمر بين الشركاء ونادي اتحاد كلباء لما فيه من فائدة تسويقية ومجتمعية تصب في مصلحة الجميع، مشيداً في الوقت نفسه بالجهود المقدرة التي تبذلها شركة الكرة من أجل تطوير قدرات الفريق، مطالباً اللاعبين والجهازين الفني الإداري، بتقديم موسم مميز ورفع مستوى الطموح.

كما قدم اللوغاني رئيس شركة الكرة بنادي اتحاد اتحاد كلباء الشكر إلى الشركاء «إيبكو للزيوت» من خلال علامة «كالتكس» على رعايتها للفريق للموسم الثالث على التوالي معتبراً أنهم شركاء رئيسيون في النجاح.

موارد مالية

من جانبه وصف خالد النقبي المدير التنفيذي لاتحاد كلباء، رعاية كالتكس وإيبكو «للنمور» للموسم الثالث توالياً، بالمهمة لمجابهة عصر الاحتراف، معرباً عن أمله في أن تعود الرعاية لناديه والرعاة بالفائدة المرجوة، منوهاً إلى أن الرعاية والتي تستمر للموسم الثالث تتضمن وضع شعارات كالتكس للزيوت على قمصان الفريق الأول، وأيضاً تشمل الرعاية اللوحات الإلكترونية حول الملعب الرئيسي والتسويق.

من جهته عبر راشد الأميري ممثل شركة إيبكو وكالتكس، عن سعادته بتجديد عقد الرعاية لفريق اتحاد كلباء الذي يعتبر من بين الأندية العريقة في دوري المحترفين، منوهاً إلى أن كالتكس لديها تواجد دولي وتقوم برعاية المنتخب الأسترالي، معرباً عن أمله في أن تكون رعاية كلباء فاتحة خير لهم بتوقيع عدد من العقود مع أندية محلية ودولية مستقبلاً، متمنياً التوفيق لنادي كلباء خلال استحقاقاته القادمة.

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