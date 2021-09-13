تين كات: لا ضغوط والحظوظ متساوية مع الشارقة

المصدر: الشارقة- ياسر قاسم

استبعد الهولندي تين كات، المدير الفني لفريق الوحدة، وجود ضغوط تؤثر سلباً في فريقه في مواجهة الشارقة، ضمن دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا، مؤكداً أن الحظوظ متساوية بين الفريقين، جاء ذلك، خلال حديثه في المؤتمر الصحافي للمباراة، التي تقام في التاسعة من مساء الثلاثاء على ملعب الشارقة، وقال تفصيلاً: نواجه فريقاً قوياً وصعباً، إلا أننا مستعدون تماماً، وأتمنى أن تكون النتيجة لصالحنا، من الجيد أن يتأهل فريقان إماراتيان لدور الـ 16، وهو ما يعني أن هناك فريقاً سيكون في ربع النهائي، وهذا أمر جيد، يحسب للدوري الإماراتي.

وأضاف: لا توجد ضغوطات، لكون التأهل يُحسم من مباراة واحدة، وأي ضغوط، إن وجدت، تنسحب على الفريقين، وليس على فريق بعينه، وبالتالي، ليست هناك أفضلية لفريق على الثاني، ونحن لم نأتِ إلى الشارقة خائفين من شيء، وإنما واثقون من قدراتنا على تحقيق الفوز، والتأهل للدور المقبل للبطولة الآسيوية، خصوصاً أن نظام البطولة يلعب بخروج المغلوب، وأتمنى أن تكون جميع هذه العوامل في صالحنا، ومثل هذه المباريات، تحتاج إلى تحكيم جيد.

وأوضح تين كات: لا أتوقع نتيجة كبيرة، مثلما كانت مباريات الفريقين في السابق، وحالياً، المستويات متقاربة بين جميع فرق الإمارات، وكثير من المواجهات تنتهي بالتعادل، أو بمعدل أهداف قليلة.

ومن جهته، كشف لاعب الوحدة محمد برغش، عن عقدهم كلاعبين لجلسة خاصة بهم، تعاهدوا خلالها لبذل أقصى ما لديهم في المباراة، والذهاب بعيداً في البطولة الآسيوية، وقال: «الشارقة كتاب مفتوح بالنسبة لنا، ونعرف بعضاً جيداً، وأتمنى أن نحقق الفوز في المباراة».

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