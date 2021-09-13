الانضباط تقرر خسارة الإمارات لمباراته أمام الظفرة

المصدر: دبي- العوضي النمر

قررت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة خلال اجتماعها مساء عبر تقنية الاتصال عن بعد برئاسة المستشار سعيد الحوطي، خسارة نادي الإمارات لمباراته مع نادي الظفرة بنتيجة 3/0 في دوري المحترفين لمشاركة لاعب لا يحق له المشاركة قانوناً في المباراة، كما قررت توجيه عقوبة لفت النظر لنادي الإمارات لنزول أحد الاشخاص لأرض الملعب.

وقررت لجنة الانضباط خسارة نادي مسافي لمباراته مع نادي البطائح بنتيجة 3/0 في تصفيات كأس رئيس الدولة لمشاركة لاعب لا يحق له المشاركة قانوناً في المباراة، وخسارة نادي الظفرة لمباراته مع نادي الإمارات بنتيجة 3/0 في دوري تحت 21 وذلك لعدم استكماله للحد الأدنى من اللاعبين في المباراة 20 لاعباً.

وقررت الانضباط منع مدرب بني ياس دانيل ياسيلا من مرافقة فريقه لمباراة واحدة وتغريمه مبلغ وقدره أربعون ألف درهم وذلك لتصريحاته المسيئة التي أدلى بها في حق الحكام

كما قررت إيقاف لاعب شباب الأهلي ماجد ناصر مباراة وتغريمه مبلغ وقدره أربعون ألف درهم وذلك لتصريحاته المسيئة التي أدلى بها في حق الحكام الإماراتيين

خسارة نادي سيتي لمباراته مع نادي التعاون بنتيجة 3/0 في تصفيات كاس رئيس الدولة، لمشاركة لاعب لا يحق له المشاركة قانوناً في المباراة.

كما قررت توجيه عقوبة لفت النظر لنادي البطائح لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات في دوري الصالات وذلك لإدخال فحوصات لاعبيه و إداريه بعد الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم المباراة، وتوجيه عقوبة لفت النظر لنادي الشارقة لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات في دوري الصالات للرديف وذلك لعدم إدخاله فحوصات بعض لاعبيه على النظام الالكتروني، وتوجيه عقوبة لفت النظر لنادي خورفكان لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات وذلك لإدخال فحوصات أحد لاعبيه بعد الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم المباراة وعدم إدخال فحوصات بعض لاعبيه وإداريه

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