الوصل الأكثر شباباً في دورينا

المصدر: دبي - عدنان الغربي

كشفت دراسة أجراها «البيان الرياضي» حول متوسط أعمار لاعبي «دوري أدنوك للمحترفين» عن امتلاك الوصل أقل متوسط أعمار بـ 24.62 عاماً، وذلك بالاعتماد على كشوفات الأندية على الموقع الرسمي لاتحاد الإمارات لكرة القدم.

ويحتل الجزيرة، الذي قام بتسجيل 22 لاعباً حتى الآن في قائمته للموسم الجديد، المركز الثاني بمتوسط أعمار يبلغ 24.77، ثم بني ياس في المركز الثالث بـ25.37، وجاء الإمارات في المركز الرابع بـ25.96، واحتل الشارقة المركز الخامس بمعدل أعمار يساوي 26.17، يليه خورفكان في المركز السادس بـ26.66، وحلّ العروبة في المركز السابع بـ26.69، والعين في المركز الثامن بمعدل أعمار يقدر بـ26.80، فيما احتل النصر المركز التاسع بمتوسط أعمار يساوي 26.92، ويأتي خلفه اتحاد كلباء في المركز العاشر بمعدل أعمار 27.06، ثم الوحدة بـ27.14، وجاء الظفرة في المركز 12 بمعدل أعمار يبلغ 28.22، ثم شباب الأهلي بمتوسط أعمار يبلغ 28.44، وحل عجمان في المركز الأخير بأعلى متوسط أعمار يساوي 29.25 عاماً.

ويبلغ متوسط أعمار اللاعبين المسجلين ضمن قوائم الفريق الأول للموسم الكروي 2021 - 2022 والذين يبلغ عددهم 354 لاعباً حتى الآن 26.58 عاماً.

عتبة الـ38 عاماً

وتضم قائمة اللاعبين في «دوري أدنوك للمحترفين» 3 أسماء تخطوا عتبة الـ38 عاماً هم إسماعيل مطر لاعب الوحدة عميد لاعبي دورينا، وهو من مواليد 7 أبريل 1983، وعبد الله مال الله مدافع نادي الإمارات وهو من مواليد 5 يوليو 1983، وداوود علي لاعب اتحاد كلباء وهو من مواليد 29 ديسمبر 1983، بالإضافة إلى 7 لاعبين آخرين فوق الـ35 عاماً هم ماجد ناصر حارس مرمى شباب الأهلي «37 عاماً»، وزميلاه وليد عباس ويوسف جابر «36 عاماً» وسيباستيان تيغالي مهاجم النصر «36 عاماً» وأحمد خميس لاعب العروبة «36 عاماً» وسلطان الغافري لاعب الظفرة «35 عاماً» وزميله عبد الله سلطان «35 عاماً».

وتفصيلاً، يملك الوصل في قائمته 29 لاعباً، أكبرهم سناً هو حارس المرمى حميد عبد الله 32 عاماً و6 أشهر، و10 لاعبين لا تتجاوز أعمارهم 23 عاماً. في المقابل تضم قائمة عجمان صاحب أعلى معدل أعمار 11 لاعباً فوق الـ30 عاماً هم حسن عبد الرحمن وراشد مال الله وسعود سعيد وطارق الخديم وعبد الله صالح وعلي الحوسني ومحمد إسماعيل والسلوفيني ميرال ساماردجيتش ووليد عبد الله والكولومبي يورليس مينا، و4 لاعبين فقط بين 21 و22 عاماً هم سعيد سليمان وعصام سحيتيت وعصام فايز ولياندرو سباداسيو.

وتضم قائمة شباب الأهلي 12 لاعباً فوق الـ30، ما يعادل 48 % من الفريق وهم أحمد خليل وحمدان الكمالي وسالمين خميس وعبد العزيز هيكل وعبد العزيز صنقور وعمر عبد الرحمن وكارلوس ادواردو وماجد ناصر ومحمد جابر ومحمد مرزوق ووليد عباس ويوسف جابر.

في المقابل، تجاوز 17 % من لاعبي الشارقة الـ30 وهم الحسن صالح وسالم صالح وعادل الحوسني وعبد العزيز الكعبي وعلي الظنحاني، و55 % من الفئة العمرية بين 25 و29 عاماً، و28 % بين 21 و24 عاماً، وتضم قائمة العين 4 لاعبين فقط فوق الـ30 هم جمال معروف وخالد عيسى وبندر الأحبابي ومحمد أحمد.

وتضم قائمة خورفكان 3 لاعبين فقط فوق الـ30 هم أحمد محمود «32»، وإسماعيل الحمادي «33» وعامر مبارك «34»، بينما ينتمي 19 لاعباً إلى الفئة العمرية بين 24 و29 عاماً.

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