4 ملفات أمام «الانضباط» اليوم

المصدر: (دبي - العوضي النمر)

تنظر لجنة الانضباط في اتحاد الكرة، برئاسة المستشار سعيد الحوطي، اليوم، 4 ملفات مهمة، الأول قيد نادي الإمارات 8 لاعبين في فئة الأجانب والمقيمين، في قائمة مباراة الفريق أمام الظفرة، وكان يفترض أن يقوم بتسجيل 7 لاعبين يشارك منهم 6 بالملعب، وهو ما التزم به النادي.

والثاني مذكرة لجنة الحكام بشأن تصريحات إيسابيلا مدرب بني ياس، والتي أساء فيها لطاقم التحكيم الذي أدار مباراة الفريق أمام العين، والثالث تقرير مراقب مباراة الشارقة والوصل بشأن سلوكيات بعض جماهير الوصل بتحطيم عدد من مقاعد مدرجات ملعب الشارقة، بعد استقبال شباك الفريق 3 أهداف وخسارته المباراة، والرابع مذكرة لجنة المسابقات الخاصة بنادي رأس الخيمة بعد قرار النادي بالانسحاب من التصفيات التمهيدية للكأس الغالية، ودوري الدرجة الأولى.

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