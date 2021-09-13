أيمن الرمادي: عودة العين للمنافسة على القمة مكسب

المصدر: دبي - العوضي النمر

أكد المحلل الكروي أيمن الرمادي، مدرب عجمان السابق، أن عودة العين للمنافسة على قمة دوري «أدنوك للمحترفين» تعتبر مكسباً وإثراء للمسابقة، نظراً لتاريخ هذا النادي العريق، ويزيد من قوة المنافسة مع الشارقة والجزيرة وهما الأقرب للمنافسة حتى الآن، وربما يدخل معهما شباب الأهلي والوحدة في مرحلة لاحقة بعد أن يتحسن مستواهما، لذلك ستكون المنافسة على القمة تقليدية بين تلك الفرق، وسوف تستمر حتى الجولات الأخيرة من المسابقة، فيما ستكون دائرة التنافس للبقاء في الدوري منحصرة بين ثلاثة إلى أربعة فرق، وبنهاية الدور الأول سوف يتبلور الموقف في هذا الصراع.

انخفاض اللياقة

ويرى أيمن الرمادي، العديد من الظواهر الواجب التوقف عندها لمزيد من الدراسة والاستفادة منها، ضرورة مراجعة المعدين البدنيين لظاهرة انخفاض معدل اللياقة البدنية لدى معظم الفرق على الرغم أن عدداً ليس بقليل منها جاء إعدادها محلياً، وقد تأثر المنتخب الوطني كثيراً من تلك الظاهرة، ولعل انخفاض اللياقة جعلنا لا نشعر بمتعة اللعب حتى الآن.

ظاهرة جيدة

وأبدى الرمادي سعادته بتواجد 5 مدربين عرب لأول مرة في دوري المحترفين، هذا الموسم في كل من الظفرة والشارقة وشباب الأهلي والعروبة والإمارات، وقال: هذه ظاهرة جيدة نأمل أن نرى نتائجها الإيجابية في أداء ونتائج الفرق خلال المرحلة المقبلة، كما أبدى الرمادي استغرابه من مستوى شباب الأهلي بطل ثلاثية الموسم الماضي والذي لم يظهر بمستواه هذا الموسم حتى الآن، وقال: يفترض أن تكون الثلاثية دافعاً لمزيد من الأداء القوي للاعبين، ولكن الملاحظ وجود حالة من الاسترخاء غير المبرر على الرغم من أن الفريق لم يلعب أي مباريات قوية حتى الآن، ونأمل أن نرى انتفاضة للاعبين مع لعب مباريات كبيرة خلال الفترة المقبلة.

تطور عجمان

وأشاد أيمن الرمادي بمستوى فريق عجمان خلال الموسم الحالي، حيث أحسنت إدارة النادي في الاستفادة من دروس المواسم الماضية بالتعاقد مع 7 لاعبين مواطنين و3 أجانب جدد مع كفاءة الجهاز الفني، مما ساهم في ظهور الفريق بمستوى طيب حتى الآن، في المقابل ظهر كلباء بمستوى أقل من مستوى الموسم الماضي على الرغم من تواجد لاعبين أجانب دوليين بصفوف الفريق يملكون خبرة كبيرة، والفريق حتى الآن لم يظهر بمستواه، خاصة وأنه ودع منطقة القاع وأصبح من فرق الوسط بإمكاناته الجيدة ومحصلة نقطتين ضعيفة وننتظر منه الأفضل.

أخطاء إدارية

وتطرق أيمن الرمادي إلى قضية تسجيل اللاعبين التي وقع في شراكها فريق الإمارات وقال: هذا خطأ متكرر في السنوات الأخيرة، وسبق وحدثت أخطاء مماثلة لفرق كبيرة، لذلك لا بد من تنظيم ورشة عمل من قبل رابطة المحترفين للإداريين والمدربين سعياً لتدارك مثل هذه الأخطاء غير المقبولة في عصر الاحتراف، وأشار الرمادي إلى عدم الإحساس بمستوى عدد كبير من اللاعبين الأجانب حتى الآن، وقال لعل الطقس سبب من الأسباب، ونأمل أن نرى مستوى أفضل منهم خلال الجولات المقبلة.

آراء سريعة

* الوصل ارتكب أخطاء خططية جسيمة أمام الشارقة أدت لخسارته رغم التقدم بهدفين.

* العنبري تعامل مع مباراة الوصل بكفاءة عالية، ووفق في التغييرات التي قلبت نتيجة المباراة.

* العروبة قدم مباراة كبيرة أمام شباب الأهلي ويستحق نتيجة التعادل.

* بني ياس يملك مدرباً متميزاً ومع تعويض المهاجم بيدرو سيظهر الفريق بمستوى أفضل.

* النصر والوصل استبعدا نفسيهما من المنافسة على القمة بالأداء الذي لا يتواكب مع مكانتهما.

* الوحدة ظهر أمام خورفكان بمستوى لا يليق به، وكانت كل طموحاته ألا يخسر المباراة.

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