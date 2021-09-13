حكام الأولى.. تألق كبير في الجولة الثالثة

المصدر: دبي - العوضي النمر

تألق حكام «الأولى» في إدارة منافسات الجولة الثالثة لدوري «أدنوك للمحترفين»، التي شهدت مشاركة 5 حكام من الدرجة الأولى، مقابل 2 من الدوليين، في خطوة جريئة من لجنة الحكام، وجاء الأداء على قدر المسؤولية التي وضعتها اللجنة في تلك الكوادر التحكيمية، وشهدت مباراة الشارقة مع الوصل، تألق الحكم حمد علي يوسف في إدارة المباراة، على الرغم من تعدد الحالات التحكيمية الصعبة، وساعده على النجاح والتألق، حكم الفيديو عادل النقبي، في تدخلات موفقة، وتعاون بينه وحكم الساحة، خاصة في قرار طرد لاعب الشارقة الحسن صالح، وتأكيد صحة ضربة الجزاء الخاصة بفريق الوصل.

خط التسلل

وأظهر قرار إلغاء هدف كلباء في مرمي عجمان للتسلل، مدى الحاجة إلى إظهار الخط الافتراضي الذي يوضح دقة حالات التسلل، حرصاً على صالح الأندية، ودقة اتخاذ القرار من قبل حكم تقنية الفيديو، وتقع مسؤولية إظهار الخط الافتراضي، على الشركة الجديدة التي تتولى تنفيذ تقنية الفيديو.

حالات تحكيمية

● طالب فريق الوحدة بركلة جزاء في مباراته أمام خورفكان، وجاء قرار الحكم صحيحاً، بعدم احتسابها، لأن الاحتكاك طبيعي، واللعبة لا ترتقي لركلة جزاء.

● شهدت مباراة بني ياس مع العين، بعض الحالات، حيث كان يجب طرد خميس الحمادي، ولكن طرد نيكولاس خيمينيز غير صحيح، وفق قراءة الحكم الدولي الأسبق مسلم أحمد.

● نجح حكم الفيديو في إلغاء هدف لكلباء في مرمى عجمان، نتيجة التسلل، وألغى «VAR» ركلة جزاء لصالح فريق عجمان، لأن اللعبة لا ترتقي لاحتسابها.

● طالب شباب الأهلي بركلة جزاء في مباراته أمام العروبة، ولكن الحكم رأى أن اللعبة لا تستحق احتساب الركلة، وفي المقابل، طالب العروبة بركلة جزاء، بعد الاحتكاك بين وليد عباس وأحمد موسى، وكان يجب تدخل «VAR» لحسم الموقف.

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