5 دقائق غير كافية لتقييم العنزي والفردان مع «النمور»

المصدر: (كلباء – محمد فضل)

دفع مدرب كلباء الأورغوياني خورخي داسيلفا بالثنائي المخضرم حبيب الفردان لاعب شباب الأهلي والنصر السابق إلى جانب زميله مهند العنزي المعار من العين في الرمق الأخير من المباراة، التي جمعت كلباء مع عجمان وانتهت على وقع التعادل الإيجابي بهدف.

وكانت جماهير «النمور» فريق كلباء تمني النفس برؤية اللاعبين منذ بداية المباراة وخصوصاً حبيب الفردان، الذي يمتلك الحلول على مستوى صناعة اللعب إلى جانب إحراز الأهداف ولكن داسيلفا آثر أن يدفع به وزميله العنزي عند الدقيقة 85، ولا تعد الدقائق الخمس التي قضاها اللاعبون على أرضية الملعب كافية للتقييم في انتظار قادم الجولات التي ربما يظهر فيها الفردان والعنزي مكنون إمكاناتهما التي كانت تميز كل واحد منهما حينما كان في صفوف العميد والزعيم في المواسم الماضية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز