عبدالله علي: الحرارة والالتهاب وراء غياب بندر وكايو

المصدر: (العين - طلحة عبدالله)

كشف عبدالله علي، مشرف فريق العين، عن أسباب غياب نجمي الفريق الدوليين، بندر الأحبابي، وكايو كانيدو، عن مباراة الفريق أمام مضيفه بني ياس أول من أمس على ملعب الشامخة لحساب الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، مبيناً أنهما وبعد عودتهما من المنتخب لم يشاركا في الحصص التدريبية، لارتفاع درجة حرارة الأول، ومعاناة الثاني من التهاب في أربطة الكاحل، ورأى المدرب إراحتهما وعدم الزج بهما في المباراة المعنية، وقال: أتمنى أن يبلغا درجة الجهوزية المطلوبة للمباراة المقبلة والتي يستضيف خلالها العين فريق اتحاد كلباء على ملعب استاد هزاع بن زايد لحساب الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين.

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