الجزيرة يتفوق على نفسه بالنقطة السابعة

المصدر: (متابعة - أحمد عيسى)

تفوق الجزيرة على نفسه عندما نجح في تخطي عقبة العميد 2 ـ 1 في لقاء الفريقين أول من أمس، في الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، ليصل إلى النقطة السابعة، مترقياً إلى الترتيب الثالث في جدول الترتيب خلف العين والشارقة ولكل منهما 9 نقاط.

وتعتبر بداية الجزيرة في الموسم الحالي، أفضل من الموسم الماضي الذي كان قد حصد فيه 5 نقاط من 3 مباريات بفوزه على اتحاد كلباء وتعادله أمام النصر والظفرة، ومن المفارقات أنه لعب الجولات الثلاث الماضية من النسخة الحالية في الدوري أيضاً أمام ذات الفرق، مع اختلاف النتائج بتعادله أمام كلباء الذي كان قد فاز عليه الموسم الماضي وفوزه على الظفرة والنصر ليجمع 7 نقاط، أي بزيادة نقطتين عن الموسم الذي توج فيه باللقب ما يعد مؤشراً إيجابياً عن إمكانية الاحتفاظ باللقب.

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