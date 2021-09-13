«المحترفين» تعلن أسماء المرشحين لجوائز أغسطس

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

أعلنت رابطة المحترفين أسماء المرشحين لجوائز الأفضل في دوري «أدنوك للمحترفين» لشهر أغسطس، وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب، ماجد حسن «شباب الأهلي»، والبرازيلي بيدرو «الوحدة»، والتوغولي لابا كودجو «العين»، وبندر الأحبابي «العين»، والجنوب إفريقي تولاني سيريرو «الجزيرة».

ويتنافس على جائزة أفضل حارس علي خصيف «الجزيرة»، عادل الحوسني «الشارقة»، وماجد ناصر «شباب الأهلي»، وعلى جائزة أفضل مدرب كل من مهدي علي «شباب الأهلي»، سيرجي ريبيروف «العين»، وعبد العزيز العنبري «الشارقة»، وحقق الثلاثة العلامة الكاملة لفرقهم في انطلاق الموسم. وتم فتح باب التصويت للجمهور عبر الموقع الإلكتروني للرابطة والهواتف الذكية.

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