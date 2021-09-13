خورفكان يصعّد قضية الرفاعي لـ «أوضاع اللاعبين»

المصدر: خورفكان – محمد فضل

تقدمت شركة خورفكان لكرة القدم، بشكوى للجنة أوضاع اللاعبين، ضد مدافع الفريق عبد الله الرفاعي، الذي رفض المشاركة أمام ناديه السابق الوحدة، خلال المباراة التي أقيمت الجمعة الماضية، ضمن الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، وأكد مبارك مسعود الحمادي عضو شركة خورفكان، والناطق الرسمي باسم الشركة، في تصريحات تلفزيونية، أن الشركة قامت باتخاذ الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالة، والمتعلقة برفض اللاعب خوضه للمباراة، إلى جانب دور فريق الوحدة وتحركاتهم بشكل غريب، ومن خلف أسوار نادي خورفكان، باتفاقهم مع اللاعب، وهى سابقة، ربما تحدث لأول مرة على مستوى نادينا.

وأشار الحمادي إلى أنهم اتخذوا الإجراءات القانونية بتحويل الأمر برمته للجنة أوضاع اللاعبين، منوهاً بأن اللاعب الرفاعي، عندما كان معاراً، لم يفرض أي شروط، لكن ميوله لناديه السابق بانت، وأن ولاءه للوحدة، وليس مع خورفكان، وستقوم الشركة باتخاذ ما تراه مناسباً بشأن اللاعب.

وتابع الحمادي حديثه قائلاً: نحن لا نبحث من خلال رفع الشكوى لتحقيق الانتصار، ولكن من أجل وضع حد لكل من تسول له نفسه تسلق جدار النادي، وهذا الحديث ينطبق على من هم داخل أو خارج النادي.

وعلم البيان الرياضي، بأن لجنة أوضاع اللاعبين، قد خاطبت شركة الوحدة لكرة القدم، وذلك في ما يتعلق بقضية اللاعب عبد الله الرفاعي، المعار من قبل نادي الوحدة، والذي رفض خوض المباراة الدورية الماضية أمام فريقه السابق الوحدة.

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