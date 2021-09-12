اتحاد الكرة يبحث تعزيز التعاون مع نظيره الكويتي

المصدر: وام

التقى محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم في مقر الاتحاد بدبي صلاح القناعي الأمين العام للاتحاد الكويتي لكرة القدم بحضور حمد الجنيبي الأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية وعمر يبرودي الأمين العام المساعد للشؤون الفينة.

وبحث اللقاء سُبل تعزيز التعاون المشترك بين الاتحادين الشقيقين على كافة المستويات الفنية والإدارية والأندية والمنتخبات الوطنية ، وكذلك البطولات الكروية الخليجية والعربية والآسيوية التي ستقام خلال الفترة المقبلة.

وقام القناعي بجولة تفقدية داخل أروقة الاتحاد تعرف خلالها على آليات سير العمل في الإدارات والأقسام منها الإعلام والمسابقات والقيد والتسجيل والشؤون الفنية والمنتخبات الوطنية.

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