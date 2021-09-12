"الأبيض" الأولمبي في المجموعة الثانية لبطولة غرب آسيا

المصدر: وام

تم اليوم بالعاصمة الأردنية عمّان سحب قرعة بطولة غرب آسيا للمنتخبات تحت 23 عاماً، حيث أسفرت عن وقوع منتخبنا الوطني الأولمبي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات فلسطين، ولبنان والعراق.

وضمت المجموعة الأولى منتخبات الأردن ، واليمن ، والكويت وعُمان ، والمجموعة الثالثة منتخبات السعودية ، والبحرين وسوريا .

وتُقام مباريات البطولة في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 4 إلى 12 أكتوبر المقبل .

ويستهل منتخبنا الوطني مشواره في البطولة بمواجهة منتخب لبنان يوم 4 أكتوبر ، ويلتقي مع منتخب العراق يوم 6 ، ثم يلعب أمام منتخب فلسطين في ختام دور المجموعات المقرر لها يوم 8 أكتوبر المقبل.

ويتأهل أصحاب المراكز الأولى من كل مجموعة بالإضافة لأفضل ثان إلى الدور نصف النهائي للبطولة المقرر اقامته يوم 10 أكتوبر المقبل .

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