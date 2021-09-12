«الزعيم» يستعيد القمة

المصدر: متابعة: محمد فضل، محمد صادق، أحمد عيسى

استعاد العين صدارة دوري «أدنوك للمحترفين» بفوزه أمس على بني ياس بهدف لابا كودجو في الدقيقة 11 من مباراة الفريقين في الجولة الثالثة، ووصل «الزعيم» إلى النقطة التاسعة، متفوقاً على الشارقة صاحب الرصيد نفسه، بفارق الأهداف، وبفوزه الثمين نجح العين في فك عقدته من استاد الشامخة الذي لم يحقق فيه الفوز في آخر 7 سنوات، (منذ 2014).

لعب «السماوي» بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 80 بعد إشهار الحكم البطاقة الحمراء في وجه خيمينيز لحصوله على الإنذار الثاني.

وفاز الجزيرة على النصر 2 - 1، في مباراة مثيرة، أحرز ثنائية «فخر أبوظبي» عمر تراوري «ق 62»، والبديل زايد العامري «90+1» فيما أحرز لـ «العميد» تيغالي «ق 90 + 5»، ووصل الجزيرة إلى النقطة السابعة، متقدماً إلى المركز الثالث، وشهدت الدقائق الأخيرة من اللقاء إثارة كبيرة، حيث كان النصر يبحث عن هدف التعادل، ولكن زايد العامري أضاف الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الزمن بدل الضائع، وبعدها قلص تيغالي الفارق للنصر بهدف أعقبته صافرة نهاية المباراة. وحصد العروبة النقطة الأولى في الدوري وعرقل شباب الأهلي بالتعادل معه 1 - 1، وتقدم «فرسان دبي» عبر البرازيلي ادواردو في الدقيقة 28 وأدرك العروبة عن طريق أحمد موسى في الدقيقة 39.

واستمرت المباراة 100 دقيقة بعد عودة الحكم محمد يوسف لتقنية الفيديو «VAR» ثلاث مرات للتأكد من صحة 3 ركلات جزاء طالب بها لاعبو شباب الأهلي لكن حكم «VAR» رفضها.

وتعادل كلباء وعجمان 1 - 1 ، ورفع عجمان رصيده إلى 4 نقاط وكلباء الى نقطتين، وسجل لـ «البرتقالي» الكولومبي بوريس مينا «ق 62»، ولـ «النمور» أحمد جشك «ق 72».

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