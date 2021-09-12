فوز «الحصن» وحتا والتعاون في تمهيدي «الكأس الغالية»

المصدر: (الفجيرة – محمد فضل)

اختتمت أمس الجولة الأولى من التصفيات التمهيدية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بثلاثة انتصارات وتعادل، و18 هدفاً، وتغلب دبا الحصن على الرمس 4 - 1، سجل الرباعية حسن راشد ومحمد المربوعي وماركوس سوزا وعبد القادر علي، فيما أحرز للرمس خليل إبراهيم، وفاز حتا على مصفوت 3 - 2، أحرز لـ «الإعصار» راشد سالم ومحمد الحمادي ومحمد عبيد، ولمصفوت البرازيليين البرتو ودانيال.

وفازالتعاون على سيتي بنتيجة 3-1، وسجل للفائز جيلسون دا «هدفين» وأحمد الشحي، وللخاسر عبيد إبراهيم، وتعادل البطائح ومسافي 2 - 2، سجل للاول تياغو وأحمد جلال، وللثاني البرازيلي فيدليس «هدفين».

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