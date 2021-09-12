فوز «الحصن» وحتا والتعاون في تمهيدي «الكأس الغالية»
اختتمت أمس الجولة الأولى من التصفيات التمهيدية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بثلاثة انتصارات وتعادل، و18 هدفاً، وتغلب دبا الحصن على الرمس 4 - 1، سجل الرباعية حسن راشد ومحمد المربوعي وماركوس سوزا وعبد القادر علي، فيما أحرز للرمس خليل إبراهيم، وفاز حتا على مصفوت 3 - 2، أحرز لـ «الإعصار» راشد سالم ومحمد الحمادي ومحمد عبيد، ولمصفوت البرازيليين البرتو ودانيال.
وفازالتعاون على سيتي بنتيجة 3-1، وسجل للفائز جيلسون دا «هدفين» وأحمد الشحي، وللخاسر عبيد إبراهيم، وتعادل البطائح ومسافي 2 - 2، سجل للاول تياغو وأحمد جلال، وللثاني البرازيلي فيدليس «هدفين».