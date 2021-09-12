خطأ قانوني يهدد بخسارة «الصقور» أمام الظفرة

وقع فريق الإمارات في خطأ قانوني، خلال مباراته أمام الظفرة بالدوري (1 - 1) ،يهدد بخسارته نقطة التعادل، مع منح الظفرة النقاط الثلاث، حيث قام «الإمارات» بتسجيل 8 لاعبين أجانب من مختلف الفئات بقائمة المباراة، ما يعد مخالفاً للائحة، التي تنص على قيد سبعة فقط، وبدأ «الصقور» المباراة بستة لاعبين منهم، وأشرك اثنين من المقيمين بالشوط الثاني.ومن المنتظر أن تصدر لجنة الانضباط باتحاد الكرة، قراراً بخسارة «الصقور» بنتيجة 0 - 3، لينال الظفرة النقاط الثلاث.

وقبل عامين اعتبرت اللجنة فريق بني ياس خاسراً أمام الفجيرة، رغم فوزه، لتسجيله 7 لاعبين أجانب بقائمة المباراة، وكان مسموحاً وقتها بستة فقط.

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