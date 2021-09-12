50% رحيمي أفضل صفقات الصيف

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

اعتبر 50 % من المشاركين في استطلاع «البيان» الأسبوعي، أن المغربي سفيان رحيمي محترف العين الجديد، هو الصفقة الأجنبية الأهم لأنديتنا في «الميركاتو الصيفي»، متفوقاً على البرازيلي برنارد دوارتي محترف الشارقة، والذي حصل على نسبة 26 % من المشاركين في التصويت، والإيراني مهدي قائدي محترف شباب الأهلي، وحصل على 24 % من إجمالي الأصوات.

وتفوق رحيمي في الحصول على أصوات المشاركين في الاستطلاع، عبر موقع صحيفة «البيان»، بحصوله على 64%، مقابل 20 % لدوارتي، و16 % لقائدي، فيما كانت نسبة الأصوات متقاربة بين اللاعبين الثلاثة في نتائج الاستطلاع عبر «تويتر»، إذ حصل رحيمي على 36 %، وتساوى كل من دوارتي وقائدي، في نسبة 32 % الأصوات.

وأكد المدرب الوطني محمد القامة، أنه على الورق، ووفقاً للسيرة الذاتية لكل لاعب، يعد برنارد دوارتي، الأفضل من سفيان رحيمي ومهدي قائدي، ولكن على ضوء متابعته لمقتطفات من مباريات سبق ولعبها قائدي، فإنه يتوقع أن يكون واحداً من أفضل صفقات الموسم الحالي.

وقال: لم يمر من دوري أدنوك للمحترفين سوى 3 جولات فقط، وهي فترة غير كافية للحكم على الفرق أو اللاعبين، سواء المواطنين أو الأجانب، وأتوقع مع استمرار المباريات، ومشاركة اللاعبين الثلاثة، بما يوفر الانسجام بينهم وبين زملائهم، سيكون الحكم وقتها أكثر دقة.

الطقس

وأوضح القامة أن الطقس الذي تقام خلاله المباريات، لم يتح للكثير من اللاعبين الأجانب، الذين تعودوا على اللعب في أجواء باردة، إظهار كل إمكاناتهم، وقال: عندما يتحسن الطقس، يمكن أن يتطور أداء المحترفين الأجانب، وحينها يتوقع أن يظهر لاعبون آخرون، من الجدد على الدوري، إمكانات أفضل من هذا الثلاثي.

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