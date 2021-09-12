«النقطة» تقلق جماهير «العنابي» قبل الآسيوية

المصدر: (خورفكان- محمد فضل)

تسبب الأداء المتراجع لفريق الوحدة في الجولة الثالثة للدوري في إثارة موجة من القلق بين جماهير النادي قبل خوضه المعترك الآسيوي، حيث تنتظره مباراة مهمة بعد غد أمام الشارقة، ضمن مواجهات دور الـ 16 لدوري الأبطال، وأهدر الفريق نقطتين جديدتين في مباراته أمام خورفكان، مكتفياً بالتعادل، وهو الثاني لـ«العنابي» توالياً، وكان الأول أمام بني ياس بالجولة الماضية، فيما كسب «أبناء الخور» الاحترام وتمكن مدرب النسور كايو زاناردي من التحكم في سير المباراة المباراة، وفقاً لإمكانات لاعبيه، وتألق زايد العامري حارس خورفكان، وحافظ على شباكه نظيفة.

وخاض إسماعيل مطر كابتن الوحدة المباراة رقم 286 بقميص «العنابي» في دوري المحترفين منذ انطلاقته موسم 2008 - 2009، بمشاركته في مباراة خورفكان والوحدة.

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