سيتي وجلف يعانيان انعدام الملاعب

المصدر: تحقيق – محمد فضل

على غرار موسمهما السابق في دوري الدرجة الثانية تتواصل المعاناة الخاصة بالملعب للوافدين الجديدين إلى مصاف أندية الدرجة الأولى، فريقي جلف وسيتي، إذ يتعين عليهما البحث عن ملعبين يطابقان الشروط والمواصفات المقررة لضمان وجودهما في المنافسة وحتى لا تطال المعاناة الأندية الأخرى التي تنتظر بترقب واهتمام المحاولات الجارية من الناديين لتوفير ملعبيهما.

وأكد سلطان حارب الفلاحي رئيس نادي سيتي استئجار فريقه ملاعب مؤقتة لإقامة التدريبات والمباريات الرسمية خلال مشاركته بالتصفيات التمهيدية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة ضمن المجموعة الأولى التي تضم البطائح والتعاون ومسافي.

شروط ولوائح

وألمح الفلاحي إلى التغييرات الكبيرة التي شهدتها أروقة فريقه «حسب شروط المشاركة في الدرجة الأولى»، لافتاً إلى أنها تختلف عن كل درجة وذلك في ما يتعلق بتسجيل اللاعبين، إذ يعتمد دوري الأولى على نسبة كبيرة من المواطنين، وهو ما لا يحدث في دوري الثانية. وقال إن «الموافقة المتأخرة في اعتماد نادينا ضمن فرق الدرجة الأولى حالت دون الترتيب الجيد، بدأنا من الصفر في تكوين الفريق الحالي، ونتمنى أن يتأقلم جميع اللاعبين سريعاً مع بعضهم بعضاً».

وقال الفلاحي في تصريح لـ«البيان»: تأسيس نواة للأندية يعتمد على اهتمام المسؤولين بأمر الكرة ووجود أندية يعني حاجتها لمنشآت وأراضٍ، حتى تتمكن من إقامة الملاعب، وهذه بالتأكيد بيد الحكومة، سيتي يعد من بين هذه الأندية التي لا تمتلك حتى الآن ملعباً وأتمنى أن تزول هذه المعاناة قريباً.

شفافية

وذكر أن مسابقة دوري الدرجة الأولى باتت أكثر شفافية، مضيفاً: لا أتوقع أن يكون هناك دعم لأندية بعينها من قبل الاتحاد على حساب أندية أخرى، ونحن نقوم بدعم فريقنا عبر جهود شخصية، وذلك من أجل استمرار النادي في مسعاه وصولاً لمراحل متقدمة ضمن المسابقة، ولا نريد أن نستبق الأحداث وحينما ينطلق الموسم سيكون لكل حادث حديث.

موقف حرج

بدوره أكد أحمد نقي رئيس نادي جلف اف سي بطل دوري الدرجة الثانية أن اتحاد الكرة وضعهم في موقف محرج بعدما وافق على شروط مشاركة ناديهم في دوري الأولى قبل يومين فقط من إجراء قرعة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، لافتاً إلى أن جلف اف سي كان يخطط لإقامة معسكر داخلي، فضلاً عن التعاقد مع أبرز اللاعبين ولكن التأخر في إعلان مشاركتهم في دوري الهواة حال دون تنفيذ خططه، ما يعني اعتماده على لاعبي أكاديمية النادي، وخصوصاً أن فرصة التعاقد مع لاعبين بنوعية جيدة باتت صعبة، قائلاً: الصعوبة لسببين، الأول يتعلق كما أشرت سابقاً بتباطؤ الاتحاد في اعتماد فريقنا حتى الساعات الأخيرة، وثانيهما يتعلق باللاعبين أنفسهم الذين لن ينتظروا فرصة الانضمام لأندية أخرى، وخشينا في الوقت ذاته أن يتم التعاقد مع هؤلاء اللاعبين ويرفض اتحاد الكرة اعتماد النادي فحينها تكون الأمور أصعب.

وجهات نظر

وأشار نقي إلى اختلاف وجهات النظر بينهم وبين المدرب الخلوق معتز عبدالله، كما كشف عن ضم اللاعب الدولي السابق سالم خميس مشرفاً إدارياً.

وأوضح رئيس نادي جلف اف سي أنهم سعوا مع أحد الأندية المحلية لاعتماد ملعب النادي لإقامة مباريات الفريق الأول، وإذا لم يوفقوا سيضطرون لاستئجار أي ملعب لاستضافة مبارياتهم في تمهيدي الكأس ودوري الأولى.

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