كلباء وعجمان يقنعان بالتعادل الإيجابي

المصدر: كلباء – محمد فضل

خيمت نتيجة التعادل الإيجابي بهدف على مباراة كلباء وضيفه عجمان خلال المباراة التي أقيمت في ختام جولات الأسبوع الثالث من دوري ادنوك للمحترفين، ورفع عجمان رصيده الى 4 نقاط وكلباء الى نقطتين وتمكن الكولومبي بوريس مينا من افتتاح التسجيل للبرتقالي في الدقيقة 62 ، وعدل احمد جشك النتيجة للنمور في الدقيقة 72 ، ادار المباراة الحكم ناصر العلي الذي راجع تقنية الفيديو في مناسبتين .

وساد الحذر الشديد أجواء الشوط الأول على الرغم من الأفضلية المطلقة لأصحاب الأرض في النصف الساعة الأولى والتي شهدت تسجيل كلباء لهدف التقدم عبر النمساوي روبروت زلاي لكن عودة حكم المباراة ناصر العلي لتقنية الفيديو اعادت الأمور الى نتيجة التعادل السلبي بعد ان اكد الفار صحة القرار اثر تواجد مهاجم النمور التوجولي بينال ملابا في موقف التسلل لحظة تسديد زميله روبرت للكرة في الدقيقة 16 .

وفي الدقيقة الأخيرة من هذا الشوط وجد لاعب عجمان التونسي فراس بالعربي فرصة تسجيل هدف التقدم من الكرة الثابتة لكن حارس النمور جمال عبدالله تمكن من الحفاظ على مرماه لينتهي الشوط الأول على وقع التعادل السلبي .

وجاء الشوط الثاني مختلفاً عن سابقه بعد تحرر لاعبي عجمان من الرقابة المفروضة عليهم الى جانب توجيهات مدرب الفريق الصربي غوران بضرورة فتح اللعب من الأطراف ويقوم حكم المباراة ناصر العلي بإلغاء ركلة جزاء لعجمان بعد رجوعه لتقنية الفار ايضاً .

وتشهد الدقيقة 62 اول اهداف المباراة من التسديدة الصاروخية التي اطلقها لاعب عجمان تراولي وارتدت من العارضة لتسقط امام الكولومبي بوريس مينا والذي لم يتوانى في إيداع الكرة الشباك .

وادرك جناح كلباء احمد جشك التعادل بعد مجهود فردي رائع مسدداً الكرة في زاوية صعبة على حارس عجمان علي الحوسني في الدقيقة 72 وهو الهدف الذي انتهت عليه المباراة بتعادل إيجابي بهدف .

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