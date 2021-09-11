العين يفك عقدة الـ 7 سنوات أمام بني ياس بهدف لابا كودجو

المصدر: أبوظبي – محمد صادق تصوير – أحمد بدوان

فك العين عقدته على ملعب الشامخة في آخر 7 سنوات بالفوز الثمين الذي حققه على حساب مضيفه بني ياس، مساء اليوم السبت، بهدف مقابل لا شي، في ختام الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين،

وكان آخر فوز حققه العين على ملعب بني ياس في الشامخة بأبوظبي في عام 2014، ليستعيد الفريق صدارة جدول الترتيب بعدما وصل للنقطة التاسعة بفارق الأهداف عن الشارقة محققاً العلامة الكاملة بالانتصار الثالث على التوالي.

قدم الفريقان مباراة ممتعة شهدت ندية وتبادلاً للهجمات خاصة في الشوط الأول بعدما افتتح لابا كودجو التسجيل للعين بكرة رأسية في الدقيقة 11 من العرضية التي أرسلها المغربي سفيان رحيمي في أول مشاركة له مع "الزعيم" من جهة اليمين.

وأضاع الفريقان فرصاً بالجملة في شوط المباراة الأول، إذ نجح بني ياس في فرض أفضليته رغم تلقيه هدف مبكر وحرمت العارضة والقائم أصحاب الأرض من إدراك التعادل.

وجاء التهديد الأول في المباراة عن طريق تسديدة من الأرجنتيني نيكولاس خيمينيز في الدقيقة 9 ارتدت من القائم الأيمن لمرمى خالد عيسى.

وعاد نفس اللاعب ليرسل قذيفة مدوية من خارج المنطقة علت العارضة بقليل في الدقيقة 14.

بعدها بثلاث دقائق ردت العارضة تسديدة لسواريز من ركلة حرة مباشرة من على حدود المنطقة.

وشهدت الدقيقة 26 أخطر فرص بني ياس بعدما تمكن سهيل النوبي من استغلال خطأ مدافع العين كوامي أتوني وانفرد بالمرمى تماماً ولكنه سدد برعونة في يد الحارس خالد عيسى.

واستعاد العين توازنه في الربع ساعة الأخيرة من عمر الشوط الأول وكاد لابا كودجو أن يضيف الهدف الثاني لفريق في الدقيقة 29 بعدما تلقى تمريرة بينية من سفيان رحيمي ولكنه سدد بجوار القائم، قبل أن ينقذ حارس بني ياس فهد الظنحاني مرماه من هدف ثاني من رأسية لابا كودجو من داخل الست ياردات.

تنشيط الهجوم

انخفض رتم الأداء في الشوط الثاني وسط أفضلية نسبية للضيوف ولكن دون خطورة حقيقية على المرميين.

وحاول دانييل إيسايلا مدرب بني ياس إجراء تغييرات لتنشيط الجانب الهجومي ودفع بالوافد الجديد المهاجم السويدي إسحاق ثيلين الذي هيأ كرة برأسه إلى سيد خميس أمام المرمى ولكنه فقد توازنه لتضيع فرصة التعادل.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه نيكولاس خيمينيز لحصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 80 ليكمل بني ياس المباراة بعشرة لاعبين، مما صعب الأمور على أصحاب الأرض لتنتهي المباراة بفوز العين والعودة من الشامخة بثلاث نقاط ثمينة.

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