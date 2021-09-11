العروبة يكسب النقطة الأولى ويجبر الفرسان على التعادل

المصدر: الفجيرة – محمد فضل تصوير- غلام كاركر

حصد العروبة النقطة الأولى في دوري أدنوك للمحترفين بعد تعادله أمام مضيفه شباب الأهلي بهدف خلال المباراة التي جرت اليوم وجاءت لحساب الجولة الثالثة من المسابقة، ليوقف أخضر العروبة مسيرة الفرسان الذي رفع رصيده الى 7 نقاط ، وجاء هدفي المباراة في الشوط الأول عبر البرازيلي كارلوس ادواردو في الدقيقة 28 وعدل للعروبة أحمد موسى في الدقيقة 39 .

ومنذ بداية المباراة وضحت رغبة لاعبي شباب الأهلي في إحراز هدف مبكر يريح الأعصاب لكن محاولات الضيوف ارتطمت بدفاع منظم إلى جانب يقظة الحارس أحمد الحوسني الذي استبسل في الزود عن مرماه وأفسد أكثر من فرصة للفرسان.

وكاد اللاعب أحمد نور ان يفتتح التسجيل للفرسان بعد ان اطلق قذيفة صاروخية لم توقفها الا عارضة الحارس الحوسني لتسقط الكرة أمام البرازيلي كارلوس ادواردو الذي قابلها براسه في أحضان الحارس الحوسني في الدقيقة 22 .

وتشهد الدقيقة 28 اول اهداف المباراة من الكرة التي سددها اللاعب محمد بيليه لترتد من القائم وترتطم برجل ادواردو مسجلاً هدف فريقه الفرسان الأول.

وتمكن لاعب شباب الأهلي السابق احمد موسى من ادراك التعادل لفريقه العروبة بعد هفوة دفاعية موقعاً على أول أهداف فريقه في الموسم في الدقيقة 39 لينتهي الشوط الأول على بتعادل الفريقين بهدف .

وخلال الشوط الثاني ضرب الفرسان حصاراً محكماً عن طريق العمق والأطراف مع تراجع كامل للاعبي العروبة للحفاظ على نقطة التعادل وتتطاير الفرص تباعاً ، وكاد مهدي قايدي ان يحسم المباراة لمصلحة فريقه شباب الأهلي لكن كرته ارتدت من العارضة وكالب لاعبو الفرسان بركلة جزاء اثر عرقلة ادواردو لكن حكم المباراة محمد يوسف وبعد مراجعة تقنية الفيديو امر باستمرارية اللعب لينتهي اللقاء على وقع التعادل

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