غداً .. سحب قرعة بطولة غرب آسيا الثانية للمنتخبات تحت 23 عاماً

المصدر: البيان

تُسحب ظهر يوم غد الأحد في العاصمة الأردنية عمَان قرعة بطولة غرب آسيا الثانية للمنتخبات تحت 23 عاماً ، ويُشارك فيها 11 منتخباً هم " الإمارات ، السعودية ، فلسطين ، الأردن ، لبنان ، سوريا ، البحرين ، عُمان ، اليمن ، العراق والكويت" وتُقام منافستها في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 4 إلى 12 أكتوبر المقبل .

وبحسب نظام القرعة ، ستوزع المنتخبات المشاركة في البطولة على 3 مجموعات بحيث تضم مجموعتان 4 منتخبات في كل منها ، فيما تضم مجموعة ثالثة 3 منتخبات.

وسيتم اعتماد نظام القرعة الموجهة بحيث يتم وضع المنتخبات التي وقعت بنفس المجموعة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقررة في أوزبكستان 2022 ، بمجموعات مختلفة في الدور الأول من بطولة اتحاد غرب آسيا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز