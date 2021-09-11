النقطة تقلق جماهير «العنابي» قبل المعترك الآسيوي

المصدر: خورفكان- محمد فضل

تسبب الأداء المتراجع لفريق الوحدة في الجولة الثالثة للدوري في إثارة موجة من القلق بين جماهير النادي قبل خوضه المعترك الآسيوي، حيث تنتظره مباراة مهمة بعد غد أمام الشارقة، ضمن مواجهات دور الـ 16 لدوري الأبطال، وأهدر الفريق نقطتين جديدتين في مباراته أمام خورفكان، مكتفياً بالتعادل، وهو الثاني لـ«العنابي» توالياً، وكان الأول أمام بني ياس بالجولة الماضية، فيما كسب «أبناء الخور» الاحترام وتمكن مدرب النسور كايو زاناردي من التحكم في سير المباراة المباراة، وفقاً لإمكانات لاعبيه، وتألق زايد العامري حارس خورفكان، وحافظ على شباكه نظيفة.

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خاض إسماعيل مطر كابتن الوحدة المباراة رقم 286 بقميص «العنابي» في دوري المحترفين منذ انطلاقته موسم 2008-2009، بمشاركته في مباراة خورفكان والوحدة، فيما فشل «أبناء الخور» في فك عقدته أمام الوحدة، بعد أن خسر في أربع مرات سابقة على مستوى «المحترفين» مع تعادل وحيد، أول من أمس.

أجواء ساخنة

وأكد الهولندي تين كات مدرب الوحدة أن المباراة لم تكن سهلة، وأقيمت في أجواء حارة وقال: لم نتمكن من الحصول على فرص حقيقية، وأثرت أجواء الرطوبة على رتم الفريقين، وعلينا طي هذه الصفحة والتفكير في المباريات المقبلة.

وأكد زاناردي مدرب خورفكان أن فريقه وقف نداً قوياً لـ«العنابي» وأضاع أكثر من فرصة في الشوط الأول، مشيراً إلى أن مباراة الفريقين دائماً ما تكون قوية ومثيرة، وقال: النقطة من الوحدة مُرضية وكنا نطمح للحصول على العلامة الكاملة.

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