محمد أحمد: إسعاد «الأمة العيناوية» هدفنا

المصدر: العين- طلحة عبدالله

بعد غياب طويل عاد محمد أحمد مدافع العين الخلوق للظهور مع الفريق، وعبر اللاعب، عن سعادته بالعودة مرة أخرى، للمشاركة في تدريبات الفريق، بعد غيابه الأخير، بسبب الإصابة،، مؤكداً أن العين في أفضل حالاته وأي لاعب يغيب عن تشكيلة الفريق لأي ظرف كان، يكون هناك بديل جاهز لتعويض مركزه بالصورة المطلوبة وقال: ما يميز الفريق في الموسم الحالي جاهزية جميع عناصر الفريق، وليس فقط الأساسيين، وكل لاعب ينتظر الفرصة للدفاع عن الشعار البنفسجي.

ووعد محمد أحمد بمضاعفة الفريق لجهوده، لتقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة وتعويض جماهير «الزعيم» عن إخفاقات الموسم الماضي، وقال: جمهور العين لم يكن راضياً عن الأداء في الموسم الماضي، غير أن الفريق مع بداية الموسم الحالي ظهر بصورة جيدة، ونحن عازمون على الاستمرار في حصد النتائج القوية، لإسعاد الأمة العيناوية «الرقم واحد» في الدولة، والتي تمنح الفريق الدافع المهم لمواصلة انتصاراته ولن نخذل جماهيرنا في الموسم الحالي

وكان غياب محمد أحمد امتد لأكثر من 7 شهور، حيث كانت آخر مرة شارك فيها اللاعب مع الفريق في 13 فبراير 2021 بمباراة الشارقة على ملعب الأخير لحساب الجولة 16 من الدوري، والتي انتهت بفوز العين 2 -1، قبل أن يعود مع بداية هذا الموسم ليشارك رسمياً في التدريبات الجماعية، ووضح أنه تماثل للشفاء وأصبح جاهزاً للمشاركة مع «الزعيم» خلال المرحلة المقبلة، وهو ما أكده وجوده بالمؤتمر الصحافي قبل مباراة العين وبني ياس.

معاناة

وعانى محمد أحمد «32 عاماً» من سلسلة إصابات متلاحقة غيبته عن الملاعب لفترات متقطعة، لكنها طويلة إلى حد ما، كانت أشهرها الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب في النصف الأول من مباراة المنتخب أمام أستراليا في ربع نهائي كأس آسيا لكرة القدم «الإمارات 2019» قبل أن يعود مرة أخرى للملاعب،

ومنذ بداية موسم 2020- 2021 غاب اللاعب عن جميع مباريات فريقه، ما أثار علامات استفهام كبيرة وسط أنصار النادي، قبل أن يظهر أخيراً ليكشف سر الغياب، مؤكداً أنه بسبب إصابته بقطع في الرباط الأمامي خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في فترة الصيف، مشيراً وقتها إلى أن غيابه سيمتد 4 أشهر، من دون حاجة لإجراء جراحة.

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