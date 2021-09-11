سالم ربيع: الشارقة يملك ملامح البطولة

المصدر: الشارقة- ياسر قاسم

أثنى سالم ربيع إداري فريق الوصل على المستوى، الذي قدمه الشارقة أمام فريقه، مؤكداً أن الشارقة فريق يملك مقومات البطولة والمنافسة على لقب دوري أدنوك بكل قوة، جاء ذلك في تعليقه بعد المباراة التي نجح فيها الشارقة في قلب تأخره 0-2 حتى الدقيقة 68 إلى فوز غال 3-2، وهو يلعب بعشرة لاعبين أكثر من 80 دقيقة، بعد طرد لاعبه الحسن صالح في بداية المباراة، وأوضح ربيع، إن فريقه الوصل لم يستغل الفرص السهلة، التي وجدها خلال المباراة ودفع الثمن غالياً بعد ذلك، مشيراً إلى أن خبرة لاعبي الشارقة في وسط الملعب رجحت الكفة، وتفوقت على خبرة لاعبي الوصل، موضحاً أن فريقه استحوذ أكثر على الكرة، وتهيأت له عديد من الفرص، ولكن في النهاية كرة القدم لا ترحم عندما تهدر الفرص، ومن يحسن التعامل مع الفرص فهو الأجدر بالفوز، وبارك سالم ربيع الفوز لفريق الشارقة، مؤكداً أنه قدم مستوى قوياً يؤهله للمنافسة على البطولة.

سيناريو

من جهته، عبر المدرب الوطني عبد العزيز العنبري المدير الفني لفريق الشارقة عن سعادته بالنتيجة، مؤكداً أن الفريق حافظ على «شخصية الملك» وفقاً للسيناريو، الذي أفضى للفوز في الجزء الأخير للمباراة وقال العنبري إنه حرص على توصية اللاعبين في غرفة الملابس بضرورة الاستمرار بالروح ذاتها حتى صافرة النهاية، وعدم الركون للنقص العددي، الذي حدث جراء طرد الحسن صالح، مشيراً إلى أن الموقف كان صعباً للجهاز الفني واللاعبين، ولكن بـ«شخصية الملك» نجح الفريق في تذليل كل الصعاب والحصول على 3 نقاط غالية.

وأضاف العنبري: البداية لم تكن جيدة من جانب لاعبينا، خصوصاً في أول نصف ساعة، فنتمنى أن تكون هذه تجربة نافعة لنا، إذ لا يمكنك دائماً العودة في المباريات. وأضاف: لقد تحدّثنا بين شوطي اللقاء، وطالبت اللاعبين بالحضور الذهني حتى صافرة النهاية، ففي كرة القدم، من المحتمل أن تعود في النتيجة في أي وقت، ولفت العنبري إلى أن حفاظ الشارقة على شخصيته هو ما قاده إلى الفوز على الإمبراطور، بعدما كان متأخراً بهدفين نظيفين، وتوقع العنبري لفريق الوصل أن يكون من الفرق الصعبة في هذا الموسم، ونتمنى له التوفيق.

نقطة التحول

بدوره، اعتبر أودير هيلمان، المدير الفني للوصل، ركلة الجزاء المحتسبة للشارقة، وجاء منها الهدف الأول بعد مرور 68 دقيقة نقطة تحول باعتبارها قد قلبت حال وفتحت الطريق بعد ذلك للشارقة لقلب النتيجة. وأضاف هيلمان: لا نستحق الخسارة، لقد كانت مباراة صعبة، وقدمنا خلالها الأداء الجيد، ولكن تغيرت الموازين بعد ضربة جزاء الشارقة، لا بد من المزيد من التركيز، فأنا حزين على ما حدث في هذه المواجهة. ونوّه هيلمان في ختام تصريحاته بأنه يتشارك مع لاعبي الوصل مسؤولية الرجوع بالخسارة من الشارقة.

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