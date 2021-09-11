سابقة قانونية تؤكد منح نقاط مباراة الإمارات للظفرة

المصدر: رأس الخيمة: أحمد عيسى

تؤكد سابقة قانونية أن لجنة الإنضباط في طريقها لمنح نقاط مباراة الإمارات والظفرة التي أقيمت أمس في الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين وأنتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 إلى الظفرة، على خلفية تقييد الصقور لعدد 8 أجانب من مختلف الفئات في القائمة ومشاركتهم جميعا في اللقاء، ما يعد مخالفة لنص اللائحة.

وسبق أن عاقبت لجنة الإنضباط نادي بني ياس وأعتبرته خاسرا أمام الفجيرة 3-صفر على الرغم من فوزه بنتيجة اللقاء 3-1 والذي جمع الفريقين في منافسة كأس الخليج العربي في نوفمبر 2019 عندما قيد السماوي 7 أجانب في القائمة وكان حينها مسموحا بقيد 6 أجانب فقط قبل أن يتم تعديل اللائحة مع بداية الموسم الحالي بإضافة اللاعب السابع،

ورأت اللجنة في ذلك الوقت أن بني ياس خالف نص اللائحة وأعتبرته خاسراً ليتم اقصاؤه من المنافسه بقرار إداري.

وقياسا بتلك السابقة فان القرار المتوقع صدوره من قبل لجنة الإنضباط إعتبار الإمارات خاسراً للنتيجة ومنح الظفرة نقاط المباراة الثلاث بدلا عن نقطة التعادل.

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