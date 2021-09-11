الإمارات مهدد بخسارة نقطة التعادل أمام الظفرة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد عيسى

أصبح فريق الإمارات مهدداً بخسارة النقطة التي كسبها بتعادله أمام الظفرة في الجولة الثالثة من دوري المحترفين مساء أمس، بسبب خطأ صريح للائحة المنافسة يتمثل في تسجيله 8 لاعبين من الأجانب والمقيمين ومواليد الدولة في قائمة المباراة المذكورة، ما يعد مخالفة لنص اللائحة التي حددت تسجيل 7 لاعبين فقط، بعد أن كان مسموحاً في الموسم الماضي بعدد 6 لاعبين.

وبالعودة إلى قائمة «الصقور»، فقد تم تقييد الثلاثي الأجنبي: وليد صبار، وآدم النفاتي (المغرب)، وجوزيف قنادو (ساحل العاج)، إلى جانب 4 لاعبين في فئة المقيمين، هم: فيلمون أوولايين (نيجيريا)، وإليسون دا موتا، وليثيري سيلفا (البرازيل)، وعبد الله كوري (موريتانيا)، وعارف عبد السلام (سلطنة عمان) من مواليد الدولة، الذين شاركوا جميعاً في اللقاء، مع دخول كوري وسيلفا بديلين في الشوط الثاني من اللقاء.

وحسب لائحة مسابقة دوري أدنوك للمحترفين، فإن تقييد 8 أجانب في مختلف الفئات المسموح بها يعتبر تجاوزاً للائحة التي تسمح بقيد 7 أجانب ومشاركة 6 فقط في أرضية الملعب، ما يجعل «الصقور» معرَّضاً لخسارة النقطة واعتبار الظفرة فائزاً بالنقاط الثلاث.

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