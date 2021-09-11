مهرجان أهداف في انطلاقة تمهيدي الكأس الغالية

المصدر: متابعة - محمد فضل

شهدت مباريات اليوم الأول من التصفيات التمهيدية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم مهرجان أهداف بتسجيل 11 هدفاً في 3 مباريات أمس، وفاز دبا الفجيرة على الجزيرة الحمراء 7 -0، والحمرية على غلف اف سي 2 - 1، والذيد على الفجيرة 1 - 0.

وحقق «النواخذة» رقماً قياسياً من الأهداف في خطوته الأولى، وأمطر شباك الجزيرة الحمراء بسباعية نظيفة جاءت عن طريق البرازيلي دييغو سيلفا «هاتريك»، وكل من جابريل كوتو، فرانسسكو سوزا، بدر بلال، جابريل كوتو ليتصدر الفريق المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط.

ونجح الحمرية في تحويل تأخره بهدف إلى فوز غالٍ بهدفين على فريق غلف اف سي الذي تقدم عن طريق ويسلي باتريك في الدقيقة الأولى من مباراة الفريقين، وأدرك الحمرية التعادل عبر البرازيلي جيلمار داسيلفا في الدقيقة 28، وأضاف المخضرم فيصل خليل الهدف الثاني في الدقيقة 47.

وخطف الذيد ثلاث نقاط غالية من ملعب الفجيرة بالفوز على «الذئاب» بهدف في الدقيقة 86 عبر طارق لوكاس.

وتختتم اليوم مباريات الجولة الأولى بأربع مباريات ويلعب التعاون مع سيتي، ودبا الحصن مع الرمس، وحتا مع مصفوت والبطائح مع مسافي.

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