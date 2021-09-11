«السماوي» يضم السويدي إسحاق كيسي ويستعير محمد جابر

المصدر: (أبوظبي – محمد صادق)

أكمل بني ياس ملف اللاعبين الأجانب بفريق الكرة بالتعاقد مع السويدي إسحاق كيسي قادماً من أندرلخت البلجيكي، كما نجح «السماوي» في ضم مدافعه السابق محمد جابر قادماً من شباب الأهلي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر وحتى يناير المقبل.

وتعزز صفقة محمد جابر خط دفاع بني ياس خاصة بعد إصابة حسن المحرمي بالرباط الصليبي مع المنتخب الوطني، وغياب خالد العطاس الذي أصيب بالرباط الصليبي الموسم الماضي ولا يزال في فترة التأهيل.

وأكمل بني ياس إجراءات تسجيل محمد جابر، ومن المتوقع أن يشارك مع الفريق اليوم في مباراة العين في الجولة الثالثة من دوري «أدنوك للمحترفين»، بينما وصل كيسي إلى الدولة وقد يتواجد في قائمة المباراة في حال انتهاء إجراءات تسجيله باتحاد الكرة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز