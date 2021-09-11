كلباء وعجمان تصحيح الأوضاع

المصدر: عجمان - ياسر قاسم، كلباء - محمد فضل

يبحث كلباء وعجمان عن تصحيح الأوضاع في المسابقة حينما يلتقي الفريقان اليوم عند التاسعة مساء بملعب اتحاد كلباء ضمن الجولة الثالثة من دوري أدنوك، ويسعى لاعبو النمور إلى تحقيق الفوز الأول في الدوري بعد الهزيمة أمام الشارقة والتعادل مع حامل اللقب فريق الجزيرة من دون أهداف، ويحتل النمور المركز العاشر برصيد نقطة وحيدة، وتأكد غياب الدولي البيروفي كارتاجينا لمشاركته مع منتخب بلاده في مباراة البرازيل أول من أمس.

وخاض كلباء مباراة ودية وحيدة في فترة التوقف محققاً فيها الفوز بثنائية على النصر جاءت عن طريق هداف الفريق التوجولي بينال ملابا والذي لا يزال يبحث عن هدفه الأول في الدوري مع النمور.

وكانت صفوف الفريق قد شهدت انضمام اللاعب الدولي السابق حبيب الفردان الذي سيكون ضمن مقاعد البدلاء في مباراة عجمان اليوم.

توقف

ووصف خورخي داسيلفا مدرب كلباء فترة التوقف بالإيجابية، لافتاً إلى أن التحضيرات للقاء عجمان تبدو جيدة وأن المباراة الودية التي خاضها الفريق أمام النصر جاءت لاستمرار اللاعبين في أجواء المنافسة.

وأشار المدرب إلى أنه سيرى مدى جهوزية اللاعب المجري فارجا بعد وصوله إلى الإمارات قبيل وقت وجيز على انطلاقة المباراة.

وأشار إلى أن اللاعب حبيب الفردان المنضم حديثاً للنمور صاحب خبره طويلة في الدوري ولديه مهارات فنية عالية وكذلك لديه تاريخ حافل بالإنجازات، وقال: تحدثت إليه قبيل التوقيع وأظهر جديته بالالتحاق بالفريق وسيكون ضمن مقاعد البدلاء وربما نعتمد عليه أثناء المباراة.

أفضلية

وألمح إلى أن أفضلية مدرب عجمان الصربي غوران تتمثل بخبرته الطويلة في دورينا بعد أن أشرف على تدريب أكثر من ثلاثة أندية محلية ومن بينها اتحاد كلباء.

وقال: لا أعتقد بأن خبرة مدرب عجمان وإشرافه على فريق كلباء قبل عدة مواسم ستسعفه في معرفة نقاط القوة والضعف في فريقي، وخصوصاً أن الفترة طالت وخطط كرة القدم في تطور وتغيير مستمر.

وعلى الجانب الآخر يدخل فريق عجمان مباراته أمام مضيفه اتحاد كلباء، مكتمل الصفوف بعودة نجمه البرازيلي المقيم لياندرو الذي غاب عن المباراة السابقة أمام شباب الأهلي بسبب «اتفاق الإعارة»، كما يعود معه وغاب للسبب نفسه المدافع سعيد سليمان وكلاهما قدما مستوى متميزاً في الجولة الأولى وقادا عجمان لتحقيق فوزه على النصر، واستعد الفريق «البرتقالي» في فترة التوقف من بعد الجولة الثانية بتدريبات يومية مع إقامة مباراة ودية مع مصفوت اطمأن فيها الجهاز الفني بقيادة الصربي غوران على الجهوزية الفنية والبدنية.

وقلل غوران من أي تأثير سلبي لفترة التوقف في الفريق، مشيراً إلى أن التوقف ينسحب على جميع الفريق وبالتالي لا توجد أي تأثيرات سلبية، وأبدى غوران اطمئنانه على جهوزية فريقه، مشيراً إلى أن فترة التوقف كانت جيدة لفريقه إذ توافرت فيها فرصة للاستعداد الجيد للمباراة وخوض تجربة أمام فريق مصفوت.

وأكد المدير الفني لفريق عجمان أن مباراة اليوم مثل جميع المباريات، لها أهميتها القصوى ولا تختلف عن أي مباراة أخرى، مشيراً إلى أن فريقه يتعامل بالجدية ذاتها مع جميع المنافسين بغض النظر عن تفاوت المستويات.

ووعد غوران بتقديم مباراة جيدة أمام منافس قوي «اتحاد كلباء»، وقال إن عجمان متحفز لتقديم مباراة جيدة، وخاصة بعد الظهور الجيد في انطلاقة الدوري أمام النصر وشباب الأهلي.

وأوضح غوران أن فترة الأسبوعين التي تلت الجولة الثانية، ركز فيها على معالجة الأخطاء التي حدثت في أول جولتين وكان التركيز أكثر من جيد في التعامل مع فترة التوقف، مشيراً إلى عدم تفضيله للتوقفات في الدوري، ولكن طالما التوقف يشمل جميع الفرق سيكون من السهل التعامل مع الموقف بوضع الإعداد المناسب.

وتحدث غوران عن جهوزية اللاعبين عبدالله جاسم وسعيد جاسم آخر المنضمين لقائمة الفريق، إذ عدّهما إضافة حقيقية سوف يستفيد منهما عجمان في القريب العاجل، ولا سيما أن مشوار الدوري طويل.

نتيجة إيجابية

وأكد مدافع عجمان محمد إسماعيل، سعيهم للعودة بنتيجة إيجابية من ملعب اتحاد كلباء مشيراً إلى أن استعدادات فريقه للمباراة، سارت بشكل أكثر من جيد سواء في التمارين اليومية أو التجربة التي خاضها أمام مصفوت، وقال إن جميع زملائه مع طاقم الجهاز الفني حريصون على الظهور بالمستوى ذاته الذي قدمه عجمان في أول جولتين، والسعي لتقديم أفضل منه، ترجمة للإعداد الجيد للفريق في ظل مناخ مثالي تقف وراءه إدارة النادي.

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