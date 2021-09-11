الجزيرة والنصر.. قمة الثالثة

المصدر: دبي - عدنان الغربي، أبوظبي - أحمد عيسى

يستقبل الجزيرة على ملعبه، ضيفه النصر عند التاسعة مساء في قمة الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، خلال مواجهة يعمل فيها كل طرف على الخروج بالنقاط الثلاث، والإعلان عن قوته مبكراً ومنافسته على لقب البطولة، مع رفض كبير لمواصلة نزيف النقاط، بعد أن تعثر« فخر أبوظبي» في الجولة الماضية بالتعادل أمام مضيفه اتحاد كلباء ليبقى برصيد 4 نقاط، بينما كان« العميد» قد تعثر بطريقة مفاجئة في مباراة الافتتاح أمام عجمان بالخسارة، ولكنه نجح في تضميد جراحه سريعاً بالفوز في الجولة الثانية على العروبة لترتفع المعنويات من جديد وسط رغبة كبيرة في مواصلة حصد النقاط.

واستفاد الجزيرة من فترة توقف الدوري السابقة وعمل الجهاز الفني على إعادة تنظيم صفوفه بشكل أفضل، مع رفع معدل اللياقة البدنية وتجهيز عدد كبير من العناصر لبقية مشوار الموسم، فيما انضم النجوم الدوليون للفريق أول من أمس، وينتظر مشاركتهم في لقاء اليوم الذي يحمل أهمية كبيرة لحامل لقب الدوري.

ووصف مارسيل كايزر مدرب الجزيرة مواجهة اليوم بالمهمة والصعبة، ذاكراً أن «العميد» من الفرق القوية التي تضم العديد من المواهب الفردية المتميزة، مشيراً إلى بلوغ النصر لنهائي كأس رئيس الدولة في الموسم الماضي ورغبته في التميز خلال الموسم الحالي، معتبراً أن ذلك دليل على قوته.

وقال كايزر: بالتأكيد المباراة صعبة لكننا جاهزون لتقديم مستوى جيد، وأنا أثق دائماً في فريقي وجميع اللاعبين لتقديم أفضل ما عندهم والخروج بنتيجة إيجابية.

وأكد مدرب فخر أبوظبي أن مشاركة اللاعبين الدوليين في المباراة ستتحدد خلال الساعات المقبلة، ذاكراً أن الدوليين غابوا عن الفريق لمدة أسبوعين وسيعمل على تقييم وضعهم البدني قبل ساعات من المباراة لاتخاذ قرار مشاركتهم، ونفى كايزر تأثر لاعبيه العائدين من المنتخب بالانتقادات التي تعرضوا لها بسبب نتائج المنتخب الوطني. وأضاف: لا أعلم شيئاً عن الانتقادات، ولكن أعرف أن علي خصيف تألق مع المنتخب وكذلك علي مبخوت، وأيضاً عبد الله رمضان قياساً بظروف إصابته، وأدرك أن جميع اللاعبين في شوق شديد لمباريات الدوري ويمتلكون الرغبة والدافع لتقديم مباريات جيدة في الموسم الحالي.

ويبحث النصر عن تحقيق فوزه الثاني في مسابقة الدوري وتقديم عروض قوية في المباراة لتغيير الصورة التي ظهر عليها في الجولة الأولى أمام عجمان بشكل نهائي.

وأكد الأرجنتيني رامون دياز مدرب الفريق، أن النصر على أتم الاستعداد لمواجهة الجزيرة حامل اللقب، وأنه عاقد العزم على تحقيق العلامة الكاملة، خصوصاً أن العميد يفضل هذا النوع من المواجهات التي تجمعه مع فرق المقدمة، وقال: استثمرنا فترة التوقف الأخيرة لتجهيز الفريق بشكل كامل، وحرصنا على رفع جاهزية اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباريات السابقة إلى مستوى اللاعبين الأساسيين، ثم كثفنا تحضيراتنا خلال الأسبوع الثاني للتوقف استعداداً لمواجهة الجزيرة، ونتوقع مباراة قوية تليق بسمعة الفريقين.

وأوضح دياز أن النصر يتطلع للاستمرار في كسب الثقة بعد الفوز الكبير بخماسية نظيفة الذي حققه في الجولة الثانية على العروبة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن فريقه يفتقد حارس مرماه الأساسي أحمد شمبيه الذي يخضع للعلاج.

وصرح الإسرائيلي ضياء سبع لاعب النصر، أنه لا يمكن الحكم على المستويات التي يقدمها فريقه من البداية، مؤكداً أن العميد يملك كل الإمكانات التي تجعله أحد الأندية المنافسة في دوري أدنوك للمحترفين، وأضاف: نعمل على استعادة الثقة للفريق ومواصلة العرض القوي الذي قدمناه في الجولة الثانية أمام العروبة، نملك فريقاً مميزاً وعناصر جيدة، ويجب أن يعكس أداؤنا حقيقة قدراتنا، لقد طوينا صفحة الجولة الأولى ونحن مستمرون في العمل، وسنبذل كل جهودنا من أجل عدم تكرار ما حدث في مباراة عجمان.

وأوضح أن دوري أدنوك للمحترفين مثير وقوي، ويوجد أكثر من فريق مرشح لنيل اللقب في الموسم الجديد.

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