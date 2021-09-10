مالانغو يقلبها على الوصل ويهدي الشارقة أغلى فوز

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم تصوير غلام كاركر

قلب الكونغولي بن مالانغو تأخر فريقه الشارقة لفوز غالٍ على ضيفه الوصل بنتيجة 3-2 ضمن الجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين في المباراة التي أقيمت بإستاد الشارقة، وجاء الفوز الغالي بعد سيناريو دراماتيكي تقدم فيه الوصل بهدفين دون رد في وقت أكمل فيه الشارقة المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 11 نتيجة طرد الحسن صالح، وظل الوصل متقدماً بهدفيه حتى الدقيقة 68، وحدث التحول بعد ذلك بفضل البديلين لوان بيريرا وبن مالانغو صاحب الهدفين الثاني والثالث للشارقة.

بدأت الاثارة مبكراً في المباراة بفضل المبادرة الهجومية لفريق الوصل بعد مرور 5 دقائق، ثم جاءت الدقيقة 11 لتعلن عن نقطة تحول حقيقية عندما احتسب الحكم حمد علي يوسف ركلة جزاء للوصل نتيجة للعرقلة التي تعرض لها فابيو ليما من الحسن صالح وأتبع الحكم قراره بطرد الحسن صالح بالبطاقة الحمراء مباشرة وإلغاء الإنذار بالبطاقة الصفراء بعد مراجعته للحالة في "الفيديو"، ونجح فابيو ليما نفسه في ترجمة الركلة إلى هدف السبق للوصل وتهيأت الفرصة للوصل لتعزيز تقدمه في أكثر من فرصة بعد تأثر الشارقة بالنقص العددي فيما انتظر الشارقة حتى الدقيقة 38 ليقود هجمة حقيقية انتهت برأسية من كايو لوكاس قريبة من مرمى إبراهيم عيسى لينتهي الشوط الأول بتقدم الوصل بهدف.

وفي الشوط الثاني أجرى عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة تبديلاً مهماً لتنشيط الناحية الهجومية بدخول لوان بيريرا بدلاً من خالد باوزير، ولكن لم يمنع ذلك الضيف الوصلاوي من قيادة هجومه على مرمى الشارقة وضاعت أكثر من فرصة من وليام وليما حتى جاءت الدقيقة 60 لتعلن عن الهدف الثاني الذي سجله وليام مستفيداً من صناعة متقنة لعلي سالمين وأجرى مدرب الشارقة تبديل ثانٍ بدخول الكونغولي بن مالانغو بدلاً من خالد الظنحاني وكان هذا التبديل بمثابة نقطة تحول مهمة حيث نشط الشارقة في الناحية الهجومية حيث حصل الفريق على ركلة جزاء في الدقيقة 68 ارتكبها عبد الرحمن صالح مع البديل لوان بيريرا، تقدم لها كايو لوكاس مقلصاً الفارق ولم تمض دقائق معدودة حتى أضاف البديل مالانغو الهدف الثاني للشارقة في الدقيقة 71 مستغلاً تمريرة ذهبية من لوان بيريرا وعاد مالانغو ليسجل الهدف الأغلى في الدوري في الدقيقة 94 بتسديدة قوية من خارج الصندوق على يمين حارس الوصل إبراهيم عيسى، انتهت عليه المباراة، ليصل الشارقة للنقطة التاسعة فيما بقي الوصل في 4 نقاط.

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