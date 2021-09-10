خورفكان والوحدة يرفضان الفوز ويتعادلان سلبياً

المصدر: خورفكان – محمد فضل

خيمت نتيجة التعادل السلبي على مباراة خورفكان وضيفه الوحدة والتي جاءت لحساب الجولة الثالثة من دوري ادنوك للمحترفين وهو التعادل الثاني على التوالي للفريقين بعد أن كسب العنابي نقطة غالية خلال الجولة الماضية أمام بني ياس فيما تعادل خورفكان أمام الوصل في زعبيل ليرفع الوحدة رصيده إلى 5 نقاط ونسور خورفكان إلى نقطتين .

ولم يشهد شوط المباراة الأول الذي انتهى سلبياً أي فرص حقيقية تذكر على مرمى الفريقين وكان واضحاً تأثر اللاعبين بالأجواء الحارة وارتفاع نسبة الرطوبة التي حدت كثيراً من خطورة اللاعبين، وبرز بشكل لافت خلال هذا الشوط حارس خورفكان زايد العامري الذي قدم شوط على أعلى مستوى ووقف سداً منيعاً لتحركات الهجوم الوحداوي بقيادة البرازيلي جواو بيدرو والذي فرض عليه دفاع خورفكان رقابة محكمة حدت من خطورته المعهودة .

وتواصل الأداء الرتيب في شوط المباراة الثاني مع أفضلية لفريق الوحدة والذي حاول لاعبوه فتح ثغرات وسط دفاع خورفكان المتماسك والذي تصدى لكل شاردة وواردة فضلاً وفي المقابل اعتمد خورفكان على الهجمات المرتدة والتي لم تشكل خطورة تذكر على مرى حارس الوحدة محمد الشامسي وخلال الدقائق الأخيرة من المباراة ضرب الضيوف حصاراً محكماً بغية انهاء المباراة بهدف على اقل تقدير لكن اللقاء انتهى على وقع التعادل السلبي .

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