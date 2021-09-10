الإمارات والظفرة "حبايب" بالنقطة الأولى

المصدر: رأس الخيمة- أحمد عيسى

تعادل الإمارات وضيفه الظفرة 1-1 في لقاء الفريقين مساء اليوم ضمن الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، ليضع كل فريق أول نقطة برصيده بعد الخسارة في الجولتين الأولى والثانية من المنافسة، وقدم الفريقان مباراة متوسطة الأداء تقدم فيها فارس الظفرة بهدف الوافد الجديد إيزيكيل في الدقيقة 12 وقبل نهاية الزمن الرسمي بثلاث دقائق أدرك جوزيف قنادو التعادل للصقور.

منذ بداية اللقاء نال الإمارات الأفضلية وسيطر على مجريات اللعب وأهدر لاعبه جوزيف قنادو فرصة مؤكدة لوضع فريقه في المقدمة من حالة انفراد تام، كما أنقذ عبد الله سلطان حارس الظفرة مرماه من تهديفة خالد خميس، لكن الظفرة الذي أعتمد على الجانب الدفاعي تمكن من هز شباك مضيفه بهدف بديع من هجمة مرتدة عن طريق إيزيكيل، من صناعة متقنة للشاب محمد أسماعيل الجنيبي، وكثف بعدها الصقور من طلعاته لإنقاذ موقفه لكن دون جدوى حتى نهاية الشوط الأول.

وفي الحصة الثانية ضاعف الظفرة من تكتله الدفاعي كما تأثر مردوده الهجومي بخروج إيزيكل إضطراريا بسبب الإصابة، ما أتاح فرصة السيطرة للصقور الذي واصل هجومه بحثا عن هدف التعادل، وخذله مهاجمه جوزيف للمرة الثانية عندما أهدر هدفا أيضا من حالة إنفراد بلعب الكرة بعيدا عن الخشبات الثلاث، ورغم السيطرة على مجريات اللعب لكن الإمارات لم ينجح في فك شفرة دفاع ضيفه الا في الدقيقة 87 بواسطة جوزيف قنادو معوضا فريقه عددا من السوانح التي أهدرها، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي الأول للفريقين في النسخة الحالية من الدوري.

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