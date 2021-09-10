الطاير يُشارك في اجتماع «تنفيذية اتحاد غرب آسيا»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شارك حميد أحمد الطاير، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم، في الاجتماع السادس والعشرين للجنة التنفيذية في اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، الذي عُقد أمس الخميس عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة رئيس وأعضاء اللجنة.

وصادقت اللجنة التنفيذية على استضافة دولة الإمارات لبطولة اتحاد غرب آسيا العاشرة للرجال، خلال الفترة من 20 مارس 2023 ولغاية 3 أبريل 2023.

واستعرض الاجتماع تقرير نشاطات الاتحاد منذ الاجتماع الأخير وهي البطولتان الأولى والثانية لكرة القدم الإلكترونية، إضافة إلى سلسلة الاجتماعات التي عقدتها لجان: النسوية، المسابقات، المالية، الإعلام والتسويق، القانونية، التطوير، وكذلك ورش العمل التدريبية والتثقيفية، إلى جانب الاتفاقية التي وقعها الاتحاد مع «سبورت رادار».

وقامت اللجنة بتحديد مواعيد العديد من البطولات التي ينظمها اتحاد غرب آسيا خلال الفترة المقبلة، والمصادقة على العديد من البنود الإدارية والمالية الخاصة بالاتحاد.

يذكر أن حميد الطاير هو عضو في اللجنة التنفيذية ورئيس لجنة الإعلام والتسويق في اتحاد غرب آسيا.

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