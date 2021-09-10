بني ياس يضم السويدي إسحاق كيسي ويستعير محمد جابر من شباب الأهلي

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أنهى بني ياس ملف اللاعبين الأجانب بالتعاقد مع السويدي إسحاق كيسي قادماً من اندرلخت البلجيكي ليكمل الرباعي الأجنبي في السماوي.

كما نجح النادي في ضم مدافعه السابق محمد جابر قادماً من شباب الأهلي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر وحتى شهر يناير المقبل، وذلك لتعزيز خط الدفاع خاصة بعد إصابة حسن المحرمي بالرباط الصليبي مع المنتخب الوطني، وغياب خالد العطاس الذي أصيب بالرباط الصليبي أيضاً الموسم الماضي ولا يزال في فترة التأهيل.

وأكمل بني ياس إجراءات تسجيل محمد جابر، حيث من المتوقع أن يشارك اللاعب مع السماوي في مباراة العين في الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، فيما وصل كيسي إلى الدولة وقد يتواجد في قائمة المباراة في حال أنهى النادي إجراءات تسجيله.

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