أبوظبي الإسلامي راعياً لبني ياس

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

أعلن بني ياس توقيع اتفاقية رعاية مع مصرف أبو ظبي الإسلامي، يرعى بموجبها الأخير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الموسم الحالي 2021-2022.

وأكد بني ياس في بيان إن الشراكة تأتي كون المصرف أحد أكبر المؤسسات الرائدة التي تدعم الرياضة في دولة الإمارات حيث ساهم على مدار سنوات طويلة في رعاية مختلف المسابقات الرياضية، كما أنه يسير مع النادي على نفس الطموحات والنهج نحو دعم كرة القدم ورياضة الإمارات والرياضيين بشكل عام .

وأشار بني ياس إلى أن الشراكة مع مصرف أبوظبي الإسلامي لا تقتصر فقط على الجانب الرياضي ، بل سيكون هناك مجموعة من المبادرات الثقافية والمجتمعية خصوصاً وأن الأهداف الرئيسية للنادي ومصرف أبوظبي الإسلامي هي خدمة جميع أفراد المجتمع .

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