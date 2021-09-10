الظفرة يقيد إيزيكيل والعدوة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

قيد الظفرة الثنائي، النيجيري إيموه إيزيكيل، والمغربي عصام العدوة في كشوفاته في اتحاد كرة القدم بعد التعاقد مع معهما في خانة الأجانب لتعزيز صفوف الفريق في الموسم الكروي الحالي.

وأكمل الظفرة تعاقده مع إيزيكيل لاعب الجزيرة السابق بعقد حتى نهاية الموسم، فيما كان قد جدد تعاقده مع عصام العدوة، لينضما إلى السنغالي ماكيتي ديوب في قائمة أجانب الفريق، حيث يظهر الثنائي مع الفريق اليوم في مباراة الإمارات والظفرة، في انتظار إغلاق ملف الأجانب التعاقد مع الاعب الأجنبي الرابع خلال الأيام القادمة.

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