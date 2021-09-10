«خليجي 25» على طاولة المكتب التنفيذي

المصدر: دبي- العوضي النمر

يعقد المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم اجتماعاً مهماً 15 الجاري «عن بعد»، برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد، وحضور الدكتور جاسم الشكيلي نائب الرئيس، وحميد الطاير عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ومحمد بن هزام الأمين العام، وعدد من الأعضاء لحسم الترتيبات الخاصة بانطلاق «خليجي 25»، والمفترض انطلاقها في ديسمبر المقبل بالعراق.

ويتوقع أن يشهد الاجتماع وضع ترتيبات استضافة العراق للبطولة أو تحويلها لدولة أخرى أو تعديل موعد انطلاقتها في ظل رغبة عدد من الدول في المشاركة بالنسخة الحالية من المونديال الخليجي، حيث إن الوقت ما بين الانتهاء من بطولة كأس العرب 18 ديسمبر المقبل، وانطلاقة «خليجي 25» ضئيل للغاية، ومن الصعب إقامة البطولة في ظل إرهاق اللاعبين، لذلك يتوقع أن يتم تأجيل موعد انطلاقة البطولة إلى العام المقبل، وفق المقترح السعودي.

تعديل

وسيتم خلال الاجتماع مناقشة مقترح إجراء تعديل على شكل المنافسة، وتنص اللائحة على إقامة البطولة بنظام مجموعتين للمنتخبات في حال مشاركة أكثر من خمسة منتخبات، ما يستدعي توزيع المنتخبات بقرعة في حال حسم الاجتماع عدد المنتخبات في ظل الموافقة الجماعية للمشاركة.

وكان فريق التفتيش المنبثق عن لجنة دراسة ملفات استضافة بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 25»، اختتم مؤخراً زيارته إلى مدينة البصرة العراقية في رحلة تفتيشية للمنشآت والملاعب والفنادق والمواصلات والبنى التحتية التي تحتاج إليها بطولة كأس الخليج العربي المقبلة، وأعرب الدكتور حميد الشيباني رئيس وفد التفتيش في ختام زيارة الوفد إلى البصرة، عن امتنانه لحفاوة الاستقبال، مشيراً إلى أن محافظة البصرة ومحافظها قدموا كل شيء لتسهيل مهمة الوفد، وهي مهمة روتينية تشمل جميع الدول، التي تتقدم بملفات استضافة البطولات.

وعبر الشيباني عن رضاه التام لما شاهده والوفد المرافق من تحضيرات جيدة، تمثل رسائل اطمئنان إلى الاتحادات الخليجية بأن العراق أكمل ما عليه، وأن الملاحظات التي سجلها الوفد هي ملاحظات فنية عامة ولنا ثقة تامة بإكمالها في الزيارة المقبلة.

يذكر أن «خليجي 25» المقرر إقامتها في مدينة البصرة تأجلت مرات عدة في السنوات الماضية، وشهدت النسخة الماضية من البطولة التي أقيمت في قطر عام 2019، تتويج منتخب البحرين بلقبها على حساب نظيره السعودي، إثر فوزه عليه بهدف وحيد، في المباراة النهائية.

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