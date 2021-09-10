3 مباريات تدشن تمهيدي «الكأس الغالية» وانسحاب «الخيماوي»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

تقام اليوم 4 مباريات في التصفيات التمهيدية لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، في نسخة استثنائية، حيث يشارك في هذه المرحلة 16 فريقاً، تم توزيعها لأربع مجموعات، ويلعب دبا الفجيرة مع الجزيرة الحمراء ، والفجيرة مع الذيد

والحمرية مع غلف اف سي. وفي مفاجاة كبيرة أعلن نادي رأس الخيمة أمس انسحابه من مسابقات اتحاد الكرة، وأصبحت مجموعته «الرابعة» في «تمهيدي الكأس» تضم 3 فرق فقط هي الفجيرة، العربي، الذيد ، فيما تضم المجموعة الأولى فرق البطائح، التعاون، سيتي، مسافي، والثانية فرق دبا، الحمرية، الجزيرة الحمراء، غلف اف سي، والثالثة حتا، دبا الحصن، مصفوت، الرمس.

ويستهل دبا الفجيرة مبارياته في المجموعة الثانية بمواجهة الجزيرة الحمراء في مباراة مهمة للفريقين، ويدخلها «النواخذة» بسلاح المباريات الودية التي حقق فيها الفريق الفوز، فضلاً عن إقامة معسكر داخلي في عجمان، ودعم الفريق صفوفه بعدد من اللاعبين، أبرزهم البرازيلي دييغو سيلفا هداف المسابقة في النسخة الماضية، ولاعب الصقور السابق إلى جانب النجم هزاع سالم.

وفي المباراة الثانية يستقبل الفجيرة «الهابط حديثاً للهواة» فريق الذيد في قمة واعدة بالملعب الأنيق في الساحل الشرقي، وكانت إدارة الفجيرة اتخذت قراراً بالاعتماد على فريق الرديف خلال الموسم الحالي وتدعيمه ببعض العناصر الشابة، وأنهى «الذئاب» قبل أيام معسكر دبي بقيادة المدرب الوطني محمد التيمومي، أما الذيد فاستعد بمعسكر خارجي في صربيا وجدد النادي عقد مدربه الوطني وليد عبيد، كما تعاقد مع عدد كبير من اللاعبين المواطنين والأجانب.

ويستقبل الحمرية ضيفه غلف اف سي بطل دوري الدرجة الثانية، والذي تم اعتماده رسمياً لخوض مباريات موسم «الهواة» برفقة سيتي وصيف دوري الدرجة الثانية، وأقام الحمرية معسكراً بالقاهرة وخاض عدداً من التجارب الودية، ويتطلع لاعبو الفريق لإحباط مفاجآت منافسه، والذي يلعب بتشكيلة يطغى عليها العنصر الشبابي ولاعبو أكاديمية النادي في دبي.

وتقام غداً 4 مباريات تجمع الحصن مع الرمس، والتعاون مع سيتي، حتا مع مصفوت، والبطائح مع مسافي.

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